Найдены тела 8 погибших, участвовавших в экскурсии по коллекторам реки Неглинки

После незаконной экскурсии по подземным коллекторам подземной реки Неглинки в Москве число погибших достигло восьми человек, пишет 22 августа ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Таким образом, все тела участников незаконной экскурсии найдены, поисковая операция завершена.



Ранее в Петербурге был задержан генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким. Фирма занималась организацией незаконных экскурсий по Неглинке. Кима доставят в Москву.

Утром 21 августа стало известно, что в Москве после ливня пропали участники экскурсии по подземным коллекторам. Было найдено пять тел. Возбуждено уголовное дело. Следствие установило личности тех, кто организовал в Москве экскурсию по подземному коллектору.