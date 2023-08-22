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    Найдены тела 8 погибших, участвовавших в экскурсии по коллекторам реки Неглинки

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    После незаконной экскурсии по подземным коллекторам подземной реки Неглинки в Москве число погибших достигло восьми человек, пишет 22 августа ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Таким образом, все тела участников незаконной экскурсии найдены, поисковая операция завершена.

    Ранее в Петербурге был задержан генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким. Фирма занималась организацией незаконных экскурсий по Неглинке. Кима доставят в Москву.

    Утром 21 августа стало известно, что в Москве после ливня пропали участники экскурсии по подземным коллекторам. Было найдено пять тел. Возбуждено уголовное дело. Следствие установило личности тех, кто организовал в Москве экскурсию по подземному коллектору.

    «Фонтанка» поговорила с московским диггером Даниилом Давыдовым. Он рассказал о том, что находится в месте, откуда не вернулась экскурсионная группа.

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