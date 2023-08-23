Суд арестовал петербуржца, на чьем сайте продали смертельную экскурсию по коллекторам

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу директора компании «Спутник» Александра Кима. Петербуржца обвиняют в организации нелегальной экскурсии по коллектору московской реки Неглинки в Москве, пишет 23 августа ТАСС.



«Фонтанка» подробно писала о случившемся: 20 августа гид-диггер и восемь человек отправились на экскурсию в коллектор реки Неглинной. Из-за сильных ливней участники экскурсии погибли.

Билеты на экскурсию продавались в том числе через петербургскую фирму «Спутник». О петербургском следе подробнее читайте здесь.