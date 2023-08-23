    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    760мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.44eur102.25

    Суд арестовал петербуржца, на чьем сайте продали смертельную экскурсию по коллекторам

    786
    3 комментария

    Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу директора компании «Спутник» Александра Кима. Петербуржца обвиняют в организации нелегальной экскурсии по коллектору московской реки Неглинки в Москве, пишет 23 августа ТАСС.

    «Фонтанка» подробно писала о случившемся: 20 августа гид-диггер и восемь человек отправились на экскурсию в коллектор реки Неглинной. Из-за сильных ливней участники экскурсии погибли.

    Билеты на экскурсию продавались в том числе через петербургскую фирму «Спутник». О петербургском следе подробнее читайте здесь.

    Столичный следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close