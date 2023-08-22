От Неглинки до Невы. У трагедии с диггерами оказались петербургские истоки

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Поделиться Поделиться





Обнаружены тела всех восьми погибших в коллекторе Неглинки участников нелегальной экскурсии, включая гида. Впереди опознание, но уже сейчас можно сказать, что среди них были жители Петербурга. Один из организаторов — тоже из города на Неве. «Фонтанка» изучила петербургский след в столичной трагедии.





64-летний Андрей Фадеев и его 63-летняя супруга Елена в числе восьми погибших в трагедии. В последнее время пара жила в Пушкинском районе Московской области, однако бóльшая часть их жизни прошла в городе на Неве.

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Поделиться Поделиться





Андрей — выпускник ленинградского физико-математического лицея № 239, отучился вместе с будущей женой Еленой в Институте аэрокосмических приборов и систем ГУАП, став дипломированным специалистом в области радиотехнических систем. Служил в Кронштадте. Работал в «Поликом Про» — компании —системном интеграторе, ставшей одним из первых партнеров корпорации Microsoft в России. В Сети много его интервью и выступлений на профильных конференциях.

Примерно 10 лет назад Фадеевы уехали в Подмосковье, в поселок Зеленоградский, по работе. Там у пары было жилье и они проживали, судя по соцсетям, счастливую жизнь: нянчились с маленькими внуками, плавали на парусных яхтах, путешествовали, занимались спортом, увлекались краеведением. Пока в роковой день не оказались на нелегальной экскурсии в неудачном месте в неудачный час. В подробности их сын Николай в разговоре с «Фонтанкой» вдаваться не стал.



«И жизнь хороша, и жить хорошо, но древние инстинкты не дают расслабиться и все время зовут вперед, за все новой и новой добычей, к все новым и новым достижениям. А там — запах крови, куски свежего мяса и охотничий азарт придают новых сил — и снова вперед», — писал Андрей Фадеев на своей странице в соцсетях.



На экскурсию все попадали разными путями. Обычная практика для экскурсоводов — набирать людей одновременно на трех агрегаторах. Погибшие в коллекторе купили возможность попасть в подземелья на агрегаторе «Спутник», в экскурсионном бюро «Авангард» и сервисе «Трипстер». Один из них — «Спутник» — создан в Петербурге и зарегистрирован на 8-й линии Васильевского острова.



На сайте предлагалась «Экскурсия с диггером по подземной реке Неглинке», а в описании говорилось, что экскурсантам предстоит спуск вниз по старому кирпичному коллектору длиной 3 км начала XIX века, посещение коллектора 1906 года у Екатерининского сада, коллектора «Труба», бетонного коллектора 1974 — 1989 годов постройки и Щекотовского тоннеля. Экскурсовод в описании обещал «настоящее приключение» и говорил, что «экскурсия безопасна».



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«Выдам необходимое снаряжение, персональный фонарь и буду следить за безопасностью на всём маршруте, — гласило описание. — Экскурсия проходит в маленькой группе, поэтому всем будет комфортно».

Сейчас экскурсия с сайта «Спутника» удалена. С его создателем Александром Кимом работают следователи.

Киму — 35 лет. Уроженец казахского города Капшагай, закончил матмех СПбГУ и магистратуру в ИТМО на кафедре технологического предпринимательства и управления инновациями. На его странице сплошные фото из путешествий. Он пишет, что посетил шесть десятков стран.



Более десяти лет назад, в самом конце 2012 года, предприниматель создал «Спутник», сервис по бронированию экскурсий по всему миру. И через год получил на его развитие грант от Павла Дурова и Юрия Мильнера на 25 тысяч долларов в рамках программы Start Fellows. Сейчас у проекта 17 509 экскурсий в 787 городах. А его основатель читал доклады: «Как вырастить стартап до 300 000 000 рублей в Санкт-Петербурге».



Как сообщили в Следственном комитете, в Петербурге были проведены обыски, местонахождение Александра Кима «установили» и «в ближайшее время он будет доставлен в ГСУ СК России по Москве для проведения с ним следственных действий».



Важно отметить, что сами экскурсии «Спутник» не проводил, а лишь давал возможность гидам размещать их на платформе. Поэтому если в отношении одного из организаторов экскурсии — Никиты Дубаса, которому уже предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, то про Кима в сообщении СК такого уточнения нет. А вот гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский объявлен в розыск. Он вылетел в ОАЭ.



Профиль супруги Кима в соцсетях на момент публикации статьи был удален. Телефон самого Кима не отвечает. В офисе «Спутника» в Петербурге тоже трубку не взяли.



По версии Следкома, 20 августа гид-диггер и семь человек отправились на экскурсию в коллектор реки Неглинной. Никаких согласований на такое путешествие не было. Из-за сильных ливней участники экскурсии утонули. В ведомстве напомнили, что в подземных сооружениях могут находиться только сотрудники специальных служб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Московский диггер Даниил Давыдов рассказал «Фонтанке», что экскурсию, на которой в центре Москвы пропала группа из 8 человек, стоило отменить по технике безопасности.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»