СК объявил в розыск гендиректора ООО «Авангард» Лазовского. Он улетел в ОАЭ после гибели диггеров в Москве

В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объявлен в розыск гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, сообщает 22 августа пресс-служба Следственного комитета РФ.



По данным следствия, фигурант уголовного дела покинул Москву 21 августа, в то время как спасатели искали тела погибших на экскурсии в коллекторах реки Неглинки в Москве. Уточняется, что Лазовский вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.



Также в СК подтвердили, что в Петербурге прошли обыски у гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима. Фирма занималась продажей билетов и проводила экскурсии в коллекторах. В скором времени Кима доставят в Москву.