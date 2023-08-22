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    СК объявил в розыск гендиректора ООО «Авангард» Лазовского. Он улетел в ОАЭ после гибели диггеров в Москве

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    В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, объявлен в розыск гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, сообщает 22 августа пресс-служба Следственного комитета РФ.

    По данным следствия, фигурант уголовного дела покинул Москву 21 августа, в то время как спасатели искали тела погибших на экскурсии в коллекторах реки Неглинки в Москве. Уточняется, что Лазовский вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

    Также в СК подтвердили, что в Петербурге прошли обыски у гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима. Фирма занималась продажей билетов и проводила экскурсии в коллекторах. В скором времени Кима доставят в Москву.

    Третий фигурант — Никита Дубас, он задержан сразу после допроса. Ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении. В СК сообщили, что будет подано ходатайство об избрании Никите Дубасу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    По версии Следкома, 20 августа гид-диггер и семь человек отправились на экскурсию в коллектор реки Неглинной. Из-за сильных ливней участники экскурсии погибли. В ведомстве напомнили, что в подземных сооружениях могут находиться только сотрудники специальных служб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела. Глава СК потребовал принять все необходимые меры для выяснения обстоятельств смерти людей и привлечения всех виновных к ответственности.

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    Комментарии 25

    Гость22 Авг 2023 в 15:02
    теперь дело техники
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