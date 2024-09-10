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Общество В США стартовала ракета Falcon 9. На борту корабля — космические туристы, которые выйдут в открытый космос

В США стартовала ракета Falcon 9. На борту корабля — космические туристы, которые выйдут в открытый космос

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Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала в штате Флорида. Запуск произошел 10 сентября на космодроме Космического центра имени Джона Кеннеди. Прямую трансляцию в соцсетях вела компания SpaceX.

На борту корабля находятся космические туристы — миллиардер Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, а также инженеры компании SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон.

В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn экипаж отправился на околоземную орбиту. Там же впервые в истории непрофессиональные космонавты должны выйти в открытый космос. По словам главы SpaceX Илона Маска, экипаж окажется на самом большом расстоянии от Земли за последние 50 лет.

Выход в открытый космос планируется на третий день миссии Polaris Dawn. Всего же она продлится пять суток.

Ранее «Фонтанка» писала, что новый пилотируемый шаттл Boeing Starliner пристыковался к Международной космической станции. Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор должны были пробыть на станции около 8 дней, однако на подлете к МКС возникли проблемы с двигателями для маневрирования. Из соображений безопасности астронавтов решили оставить на МКС до февраля 2025 года. На Землю они вернутся на космическом корабле компании SpaceX в рамках миссии Crew-9.

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