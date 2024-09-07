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    Капсула проблемного корабля Starliner села на Землю. Экипаж остался на МКС — на полгода вместо 8 дней

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    Спускаемая капсула тестового корабля CST-100 Starliner компании Boeing без экипажа после отстыковки от МКС 7 сентября в 7:01 мск совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщает NASA.

    Члены экипажа корабля — астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор — из соображений безопасности останутся на МКС до февраля 2025 года. На Землю они вернутся на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках сокращенной миссии Crew-9.

    «Решение оставить Бутча и Суни на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности», — заявил глава NASA Билл Нельсон.

    В связи с этим 24 сентября на корабле Crew Dragon на МКС отправятся не четыре, а два человека: астронавт NASA Ник Хейг (командир экипажа) и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов (специалист миссии), передаёт «Интерфакс».

    Starliner с экипажем был запущен 5 июня, и астронавты должны были пробыть на станции около восьми дней. Но на подлете к МКС возникли проблемы с двигателями для маневрирования, обнаружилась утечка гелия в сервисном модуле корабля. Возвращение экипажа отложили.

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