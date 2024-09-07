Капсула проблемного корабля Starliner села на Землю. Экипаж остался на МКС — на полгода вместо 8 дней

Спускаемая капсула тестового корабля CST-100 Starliner компании Boeing без экипажа после отстыковки от МКС 7 сентября в 7:01 мск совершила мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщает NASA.

Члены экипажа корабля — астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор — из соображений безопасности останутся на МКС до февраля 2025 года. На Землю они вернутся на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках сокращенной миссии Crew-9.



«Решение оставить Бутча и Суни на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности», — заявил глава NASA Билл Нельсон.

