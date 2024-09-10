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    Новое здание школы № 421 планируют открыть ко второй четверти учебного года. Родители жаловались, что сейчас помещений на всех не хватает

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    1 комментарий

    Администрация Петродворцового района объяснила «Фонтанке» особенности учебного процесса в школе № 421, которая третий год не имеет своего здания, поскольку старое снесено, а новое еще не принято в эксплуатацию. Перед 1 сентября родители второклассников жаловались, что раз в неделю у их детей нет своего кабинета, поэтому они занимаются на улице, в библиотеке и на дому.

    Новое здание школы может открыться уже в ноябре.

    Районная администрация отмечает, что на сегодня у школы № 421 девять начальных классов, а кабинетов для них — только семь. Дети с первого по четвертый класс занимаются в помещениях школы № 413, старшеклассники — в детско-юношеском центре «Петергоф».

    Жалоба родителей в редакцию «Фонтанки» указывала на следующее: «В Стрельне из-за не сданной к 1 сентября школы и набранных дополнительно классов второклассники вынуждены в прямом смысле ютиться на улице. По понедельникам у вторых классов 421-й школы нет кабинетов. Поэтому каждый понедельник будет начинаться с двух уроков физкультуры на улице, так как зала тоже нет, потом два часа развлекательных занятий в библиотеке — и по домам. Где их будет ждать дистант по математике и русскому языку. Также из-за сложившейся ситуации отменяют всю продленку. Ни шахмат, ни рукоделия, ничего».

    В районной администрации подчеркивают, что никакого дистанта в начальной школе нет. Действительно, занятия по физкультуре могут проходить на улице, если погода соответствует требованиям СанПиН. После этого дети занимаются в библиотеке им. Юрия Инге в Стрельне литературным чтением, никаких других предметов они там не изучают. Все остальные уроки проходят в обычном формате, под руководством учителей.

    В школе, как и должно быть, организованы группы продленного дня, внеурочные занятия и кружки.

    «При необходимости пребывание ребенка под присмотром педагогов может быть организовано до позднего вечера», — отмечают в администрации.

    Отец второклассника, который ранее обращался на «Фонтанку», подтвердил, что «продлёнку вернули». При этом он отметил, что по понедельникам класс его ребенка занимается математикой и русским самостоятельно, выполняя задания на электронной платформе для дистанционного образования «Учи.ру».

    По данным администрации Петродворцового района, новое здание школы № 421 откроется для детей уже в ноябре, то есть со второй четверти текущего учебного года. При этом, согласно инвестиционной программе, строительство должно было завершиться только в декабре.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Петербурге стартует программа по сносу старых школ, построенных в форме буквы «Н», и строительству на их месте новых. Это означает, что школьников на период строительства придется распределять по другим образовательным учреждениям.

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    Школа 421СтрельнаНовое зданиеЖалоба
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    Комментарии 1

    26078660110 Сен 2024 в 13:55
    В Зимбабве недоедают, а вы о каких то школах.
    +1−0
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