Реорганизация, переполненные классы, дорога через кусты. Что беспокоит родителей петербургских школьников в начале учебного года

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Учебный год только начался, но родители стали обращать внимание на проблемы, связанные со школами, еще накануне. В редакцию поступило несколько жалоб на учебные заведения и инфраструктуру вокруг них. «Фонтанка» присмотрелась к ним и запросила данные у ответственных лиц.



Кризис переходного времени Одна из читательниц сообщила о том, что из новой школы № 651 в Невском районе за неделю, накануне 1 сентября, якобы уволились 48 учителей из-за разногласий с руководством. Эту информацию опровергли в самой школе и на уровне районной администрации.



В пресс-службе администрации Невского района пояснили «Фонтанке», что это абсолютно новая школа, юридическое лицо которой было оформлено только 26 августа. Датой создания учреждения считается 1 сентября 2024 года. Школа расположена в двух зданиях на Дальневосточном проспекте, 8 и 10, которые раньше были корпусами школы № 691 (теперь у нее остался один корпус, на Союзном проспекте). Коллектив новой школы формировали на основе прежнего, но кто-то остался работать в 691-й, кто-то перешел в 651-ю, а другие ушли «на вольные хлеба». Всех сотрудников новой школы постарались оформить централизованно 30 августа. Официально осталась всего одна вакантная ставка. Учебную программу планируют выполнить в полном объеме.



Школа № 651 Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





«Нет никакого дефицита учителей. Есть одна вакантная ставка на математике, но и эти часы уже распределены», — пояснили в администрации района.

Вместе с тем на сайте школы по-прежнему размещены вакансии на 2024–2025 годы по 13 профилям: от учителей истории, информатики, химии и биологии до библиотекаря и специалиста по охране труда. Еще 30 августа в районной группе «Весёлый Посёлок» в ВК был опубликован пост с вакансиями по шести профилям, включая учителя начальных классов, тьютора и ассистента.



По данным, которые предоставило само учебное заведение районной администрации, за последние три месяца (с начала июня по конец августа) из школы № 691 уволились 13 сотрудников: в связи с выходом на пенсию, переездом, переходом в другую школу или на вышестоящую должность в другом районе. Ни один человек не оспаривал своё увольнение.

На вакантные должности в новую школу № 651 трудоустроили 16 человек, среди которых только четверо — молодые специалисты, а остальные с опытом работы от трех до тридцати шести лет. В процессе оформления документов и прохождения медицинской комиссии пребывают еще 10 новых сотрудников. То есть в сумме на работу в новую школу берут 26 человек вдобавок к тем, кто работал здесь раньше.



Разделение школы № 691 на две произошло после многочисленных жалоб и обращений в аппарат губернатора Петербурга, прокуратуру и к президенту России. На фоне скандала с уголовным делом о взяточничестве в отношении директора школы Ирины Карпицкой люди жаловались на проблемы с организацией учебных и хозяйственных процессов, дефицит кадров, нарушение трудовых прав учителей, состояние одного из корпусов (тексты писем и ответов на них есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

«Просим дать поручение о выделении каждого корпуса школы в отдельное образовательное учреждение со своей администрацией, которая способна нести ответственность и обеспечивать достойное обучение учащихся, учитывая, что в каждом здании почти по 1 000 учащихся. Как показал опыт, один директор на три здания с количеством обучающихся в 3 000 человек — очень плохая практика, и страдают как дети, так и учителя. При отсутствии возможности выделения каждого корпуса в отдельную школу просим назначить нового директора школы с новой администрацией, предыдущая администрация себя скомпрометировала», — было сказано в обращении к президенту, которое ему отправили в 2023 году.



К сентябрю 2024 года школу разделили на две, сформировав администрацию школы № 651 во многом из тех, кто управлял школой № 691. Должности исполняющих обязанности директора в обоих учебных заведениях заняли молодые управленцы со стажем работы в 14–15 лет.

В администрации Невского района заверили «Фонтанку», что держат на контроле соблюдение законодательства в учебных заведениях.

Тернистый путь к школе Семья, живущая в ЖК «Морская миля» на улице Маршала Казакова, пожаловалась «Фонтанке» на отсутствие инфраструктуры для пешеходов к школе № 548 с углублённым изучением английского языка. Родители младшеклассника сняли видео, на котором продемонстрировали, что от школы к жилым домам ведет только самохоженная тропинка в окружении деревьев, а дальше деревянные палеты: нет ни освещения, ни асфальтированной дорожки, а в кустах можно встретить маргинальных личностей. Подъезд автомобилей к парковке у домов ограничен: на видео она абсолютно пуста.



читатель «Фонтанки»

Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





В компании ЛСР сообщили «Фонтанке», что линия домов на улицах Маршала Казакова и Морской Пехоты была сдана в эксплуатацию только в начале 2024 года. Дома рассчитаны на 1 728 квартир. Во дворе построены новые садик и школа, которые готовы принимать детей.



«Все обязательства застройщика по транспортной инфраструктуре выполнены в полном объеме — компания построила улицу местного значения и подъезд к жилому комплексу и его объектам. Также в рамках строительства улично-дорожной сети оборудованы пешеходные дорожки и смонтировано освещение», — рассказывают в пресс-службе ЛСР.



То есть освещенная дорожка через кусты от проезжей части Маршала Казакова не предусмотрена обязательствами компании. Эта территория не входит в земельные участки, которые были в распоряжении строителей.

Плиты же, перегораживающие дорогу автотранспорту, были установлены на первое время.

«Ограничения на въезде с улицы Маршала Казакова временно установлены для того, чтобы исключить возможность транзитного проезда грузового транспорта. Движению легковых автомобилей ничто не препятствует», — отметили в ЛСР.



За счет бюджетных средств, по данным «Фонтанки», создание инфраструктуры на этом участке в адресной программе не предусмотрено.

На птичьих правах Встревоженные родители Петродворцового района рассказали, что новое здание школы № 421 не открылось к 1 сентября. Местные жители ждут этого момента с лета 2022 года, когда было закрыто старое, еще советское, здание школы. Вместо него решили построить новое, более современное и вместительное, с двумя бассейнами. Сейчас занятия проходят в помещениях школы № 413 и детско-юношеского центра «Петергоф».

«В Стрельне из-за не сданной к 1 сентября школы и набранных дополнительно классов второклассники вынуждены в прямом смысле ютиться на улице. По понедельникам у вторых классов 421-й школы нет кабинетов. Поэтому каждый понедельник будет начинаться с двух уроков физкультуры на улице, так как зала тоже нет, потом два часа развлекательных занятий в библиотеке — и по домам. Где их будет ждать дистант по математике и русскому языку. Также из-за сложившейся ситуации отменяют всю продленку. Ни шахмат, ни рукоделия, ничего. Вот такой подарок в Стрельне детям к 1 сентября!» — написал в «Фонтанку» возмущенный отец.



Директор школы № 421 Юлия Большакова рассказала, что, судя по всему, возникло недопонимание.

«Естественно, все дети этого класса находятся под присмотром учителя ежедневно. Поскольку наше здание еще не готово принять детей, то часть занятий проходит на базе библиотеки имени Инге в Стрельне. Например, литературное чтение проводят сами сотрудники библиотеки. Но до библиотеки детей нужно довести, и пешая прогулка туда проходит для них как урок физкультуры», — объяснила директор.



Она отметила, что новое здание практически готово: его подключают к инженерным сетям, заключают договоры на обслуживание — и на это требуется еще время. Когда именно в эту школу смогут пойти дети — директор точно сказать не смогла.

Ранее на официальном портале МО «Стрельна» сообщалось, что плановый срок возведения школы — 2024 год. Стоимость строительства оценивали в 1,6 миллиарда рублей. В электронной версии газеты «Вестник Петродворцового района» отмечали со ссылкой на подрядчика, что новая школа будет передана району в третьем квартале 2024 года, то есть не позднее сентября.



Дышать нечем Родители старшеклассников гимназии № 66 Приморского района поделились с «Фонтанкой» беспокойством по поводу того, что в учебном заведении есть 10-й класс, в котором учатся больше 40 человек. Они сообщили, что на такое количество учеников якобы даже не хватает парт и им физически сложно поместиться в одном помещении

«Детям и родителям обещали, что будет два класса, три направления. В результате после сдачи ОГЭ и вручения аттестатов всех кинули. Сейчас на вопрос: почему не сделать два класса? — придумывают отговорки. Новая версия, почему не открыли соцэконом класс: нет учебников по обществознанию. У детей восемь уроков профильной математики. На некоторых уроках они будут делиться на группы, но основные предметы (математика, русский, литература, география, обществознание, история, ОБЖ) проводятся вместе. Деление только на физике, химии и биологии», — рассказала мама одного из учеников.



В ответ на вопросы «Фонтанки» по этому поводу в администрации гимназии № 66 сообщили, что парт на всех учеников 10-го класса достаточно и информация в жалобе не соответствует действительности. Редакция обратилась за дополнительным комментарием в администрацию Приморского района, а также попросила комитет по образованию рассказать: насколько характерна для Петербурга ситуация, когда в одном старшем классе учатся больше 40 человек.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге стартует программа по сносу старых школ, построенных в форме буквы «Н», и строительству на их месте новых. Это означает, что школьников на период строительства придется как-то распределять по другим образовательным учреждениям.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»