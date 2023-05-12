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    Директора петербургской школы отправили под арест за взятки. Она во всем призналась

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    Суд согласился со следствием и избрал домашний арест директору 691-й школы Невского района Ирине Карпицкой. Она признала вину.

    О решении суда сообщает объединенная пресс-служба 12 мая. По версии следствия, Карпицкая и два ее зама вступили в сговор и вынудили рабочего и двух педагогов перевести им деньги. В обмен обещали покровительство и повышенные премии. Учитель музыки перевела 32 тысячи рублей, учитель английского и испанского языков — 60 тысяч, а рабочий — 110 тысяч.

    Директора школы 691 Невского района Ирину Карпицкую и двух её замов задержали накануне. В тот же день им было предъявлено обвинение.

    По данным «Фонтанки», пристального внимания школа удостоилась после слов обвиненного в педофилии бывшего сотрудника. Он высказал уверенность, что руководство школы лояльно относится к сексуальным меньшинствам в педагогическом составе. Проверки заведения вывели сотрудников экономической полиции на историю о взятках.

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