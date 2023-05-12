Директора петербургской школы отправили под арест за взятки. Она во всем призналась

Суд согласился со следствием и избрал домашний арест директору 691-й школы Невского района Ирине Карпицкой. Она признала вину.

О решении суда сообщает объединенная пресс-служба 12 мая. По версии следствия, Карпицкая и два ее зама вступили в сговор и вынудили рабочего и двух педагогов перевести им деньги. В обмен обещали покровительство и повышенные премии. Учитель музыки перевела 32 тысячи рублей, учитель английского и испанского языков — 60 тысяч, а рабочий — 110 тысяч.

Директора школы 691 Невского района Ирину Карпицкую и двух её замов задержали накануне. В тот же день им было предъявлено обвинение.