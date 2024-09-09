Врач, воспитатель, казак, вернувшийся с СВО, и предприниматель, посадивший депутата. Кого избрали в муниципальные советы Петербурга

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По итогам муниципальных выборов, которыми очень остались довольны чиновники и партия власти, «Единая Россия» получила больше 80 процентов мандатов в 110 муниципальных советах города — это 1310 мест . ЛДПР заняла второе место ( 68 мест ), но есть нюанс: многие кандидаты от этой партии оказались бюджетниками; на третьем месте — «Новые люди» (36 мест), но и там работающих с властью немало. Оппозиционные кандидаты, которым всё же удалось зарегистрироваться, по итогам трех дней голосования в основном проиграли выборы. «Фонтанка» разбиралась, кто теперь будет представлять петербуржцев на местах.



Там, где раньше были оппозиционеры На прошлых выборах в Центральном районе в пяти муниципалитетах смогли избраться оппозиционные активисты. В этот раз расклад совершенно другой — большую часть из них не допустили до самого голосования, а многие уже давно не в России.

Например, в «Лиговке-Ямской» избрались начальник отдела SMM сайта правительственной газеты «Петербургский дневник» Александр Арзамасков («Новые люди»), восемь кандидатов от «Единой России»: Елена Лемешева, воспитатель из детского сада 34 , директор школы № 169 Калашникова Маргарита, заместитель заведующего детсада 145 Анастасия Никонова, главврач больницы 15 Андрей Новицкий, супруга главреда газеты «Петербургский дневник» Екатерина Смирнова и двое активистов «Волонтерской роты» Даниил Черток и Максим Ильин, а также самовыдвиженец, родственник главы мотоассоциации и бывшего чиновника Смольного Григория Путинцева Дмитрий Путинцев.



В «Смольнинском», где в прошлом созыве получили большинство оппозиционеры, в этот раз места получили 16 кандидатов от «Единой России»: Анна Алексеева из детсада 155 , районный методист Юрий Булаткин, педиатр 44-й поликлиники Елена Васильева, молодогвардеец Константин Деше, методист гимназии 209 Алексей Захаров, руководитель трудового отряда муниципалитета Ирина Ковалева, замдиректора спортшколы Елена Мамедова, замдиректора 174-й школы Людмила Смирнова, сотрудник методического центра Тимур Овчинников, специалист экономического университета Ксения Невмержицкая, методист Павел Трухин, студент Антон Тихомиров, участник СВО и тренер казачьего боевого клуба Андрей Романов, предприниматель Сергей Фирсанов. От ЛДПР — заведующий из центра соцобслуживания Надежда Демиденко, от «Коммунистов России» — тренер районной спортивной школы Владимир Баранов, от «Новых людей» — юрист районного центра «Перспективы» Майя Кузнецова, а также самовыдвиженец и с недавнего времени провластный блогер Павел Смоляк. Глава муниципалитета Григорий Ранков депутатом не стал.



Подобные расклады и в других муниципалитетах Центрального района с небольшой разницей. Например, во Владимирском округе, помимо кандидатов от «Единой России», прошел действующий глава округа Денис Тихоненко, который пять лет назад избирался от «Яблока», но затем постепенно свои взгляды сменил.

В 72-м муниципалитете, где пять лет главой был Павел Швец, в прошлом помощник Оксаны Дмитриевой, его команда (сам он в выборах не участвовал) проиграла «Единой России». В муниципальном совете там будут заседать двенадцать депутатов от этой партии, в том числе Валерий Топор, бывший глава Обухово, которого называли близким к главе района Константину Серову, и самовыдвиженцы.



В «Гражданке» потерпела поражение команда Елены Беляевой, некогда помощницы депутата Михаила Амосова. Помимо единороссов, там избрались два кандидата от ЛДПР — это замдиректора 633-й школы Александр Забоев и педиатр Юлия Тымкив, а также самовыдвиженец Виктория Пенкина, замдиректора центра инвалидов.

В «Гавани» не смогла пройти глава муниципалитета Нэлли Вавилина, хотя еще до полуночи результаты с некоторых участков говорили об обратном. Ночью с Васильевского острова наблюдатели сообщали, что на одном из участков надомное голосование проходило уже после 20 часов , когда по идее процесс уже должен быть завершен. Все места в муниципалитете, где до этого заседали справедливороссы, заняли кандидаты от «Единой России».



Проиграли не только они Впрочем, проиграли эти выборы не только оппозиционеры, но и вполне себе провластные кандидаты и даже участники СВО. Например, в Колпино не смог избраться Игорь Шумилин, военный фельдшер, получивший ранение, не раз выступавший в петербургских городских медиа. Там же проиграл выборы Станислав Милюта, сын депутата заксобрания Ольги Милюты. В Кронштадте, вопреки надеждам кандидата, не смог получить мандат Дмитрий Грызлов, сын Бориса Грызлова. Еще накануне дня голосования предполагалось, что за него вступились известные люди. Глава местной администрации «Невский округ» Дмитрий Данилов, пытавшийся стать депутатом в соседнем «Правобережном», тоже не смог выиграть выборы. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что в Невском районе произошел конфликт между районными властями и депутатом Игорем Высоцким, поэтому выдвинутые им кандидаты не смогли получить места. Из-за этого конфликта почти вся команда «Единой России» проиграла выборы в округе «Оккервиль» — 13 кандидатов остались без мандатов, уступив места самовыдвиженцам, «Новым людям» и ЛДПР.



Не смогла получить мандат депутата в «Княжево» региональный лидер партии «Новые люди» Анастасия Васильева. В «Коломягах» проиграл выборы Александр Колос, экс-резидент «ЧВК Вагнер центра», шедший от «Справедливой России». Кстати, в «Коломягах» удалось стать депутатом предпринимателю Олегу Глущенко, главе компании «Серебряный город», а когда-то известному по компании «Воин-В» — по его заявлению почти 10 лет назад задержали петербургского депутата Вячеслава Нотяга.

Единороссы и иже с ними В Петербурге не один и не два муниципалитета по итогам этих выборов будут отданы исключительно единороссам. Например, в муниципальном образовании «Адмиралтейский округ», где выборы могли вовсе не состояться из-за неконкурентности, если бы в последний момент там избирком не вернул за пределом сроков кандидата от «Родины», победителями стали только кандидаты от «Единой России». К слову, кандидат от «Родины» параллельно участвовал еще и в выборах в «Сосновой Поляне». Там 29-летний Георгий Хитров, работающий в военном комиссариате Петербурга, был самовыдвиженцем и победил. Активно боровшиеся там справедливороссы проиграли, а выиграли единороссы и еще двое: тот самый Хитров и сотрудник дома культуры Юрий Бородин, тоже самовыдвиженец. До этого на одном из избирательных участков кандидаты выследили, что его председатель ночью решил посетить избирательный участок, и вызывали полицию, подозревая махинации; в Горизбиркоме позже утверждали, что всё проверили и глава УИК просто забыл телефон.



Только единороссы будут заседать и в муниципалитете «Чкаловское», на территории когда-то считавшейся подконтрольной экс-спикеру заксобрания Вячеславу Макарову. Там смог переизбраться глава муниципалитета Николай Мартинович, в его команде — два сотрудника поликлиник, двое сотрудников школ, один сотрудник администрации района, сотрудник подросткового центра, муниципальный специалист, председатель профсоюза «Океанприбор», двое директоров коммерческих компаний, в том числе — «Первое кадастровое бюро».

К слову, как минимум четверо политтехнологов, работающих с петербургскими властями, по итогам этих выборов стали депутатами. Это Игорь Морозов — «Новоизмайловское»; Дмитрий Саталкин — «Купчино»; Илья Стрелков — его называют автором технологии нескольких Вишневских (один из которых, изначальный Борис Вишневский*, сейчас признан иноагентом) — «Семеновский»; Сергей Григорьев — «Северный».



Оппозиционные крохи

Впрочем, говорить, что местные активисты и оппозиционные политики совсем потерпели крах на этих выборах тоже неверно. В «Ульянке» смог избраться теперь «новолюд», а до этого помощник Оксаны Дмитриевой по «Партии роста» Павел Кондрашов (там же, кстати, получил мандат Павел Брагин, бывший также кандидатом в губернаторы). Пожалуй, самым оппозиционным округом на этих выборах стала «Малая Охта»: там четверо самовыдвиженцев из команды «Новая Малая Охта» смогли получить мандаты — Павел Журавлев, Мария Власова, Наталья Дадаева, Таисия Черепанова. Это местные жители, выступающие в том числе против закона о КРТ (реновации). В соседней «Большой Охте» от «Справедливой России» избралась Елена Федотова, председатель ТСЖ. В «Балканском» удалось избраться справедливороссу Вадиму Мамаеву, на сайте партии его описывают, как «умеющего управляться с управляющими компаниями». Всего от «Справедливой России» — эта партия больше всех осталась недовольна выборами и почти единственная сообщала о нарушениях — смогли избраться 12 депутатов .



Ксения Клочкова * Борис Вишневский признан в РФ иностранным агентом.