Дама на Jeep Wrangler отправила в больницу 87-летнего пешехода на зебре в Пушкине

Источник: Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти







ГИБДД Петербурга выясняет обстоятельства ДТП с пешеходом, которое произошло днем 9 сентября в Пушкинском районе. В нем серьезно пострадал пожилой мужчина.



Наезд произошел в 14:10 у дома 8 по Малиновской улице в Пушкине. Как сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, 68-летняя женщина, управляя автомобилем Jeep Wrangler, не пропустила 87-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В этом месте он нерегулируемый.

Источник: Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти







В результате ДТП пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ведется проверка. В ГИБДД же напоминают водителям о пункте 14.1 ПДД РФ: приближаясь к нерегулируемой зебре, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, которые ее переходят или вступили на проезжую часть, чтобы перейти.

