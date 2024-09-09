WP: Камала Харрис наняла опытного дублера Трампа, чтобы хорошо подготовиться к дебатам

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис наняла опытного дублера Дональда Трампа, чтобы как следует подготовиться к предстоящим дебатам, сообщает
Издание пишет, что команда Харрис построила площадку, которая имитирует студию телеканала ABC, где должны пройти дебаты двух кандидатов в президенты США. Дублер Трампа нужен Харрис для того, чтобы она могла отрепетировать свою реакцию на возможные оскорбления. Отвечать на вопросы, по данным The Washington Post, Камала Харрис готовится несколько часов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США. Трамп, комментируя высказывание Путина, заявил, что не знает, «оскорбил ли он его этим или оказал услугу».
Камала Харрис и Дональд Трамп встретятся на своих первых президентских дебатах во вторник,