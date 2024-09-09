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    WP: Камала Харрис наняла опытного дублера Трампа, чтобы хорошо подготовиться к дебатам

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    10 комментариев

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис наняла опытного дублера Дональда Трампа, чтобы как следует подготовиться к предстоящим дебатам, сообщает 9 сентября The Washington Post.

    Издание пишет, что команда Харрис построила площадку, которая имитирует студию телеканала ABC, где должны пройти дебаты двух кандидатов в президенты США. Дублер Трампа нужен Харрис для того, чтобы она могла отрепетировать свою реакцию на возможные оскорбления. Отвечать на вопросы, по данным The Washington Post, Камала Харрис готовится несколько часов.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США. Трамп, комментируя высказывание Путина, заявил, что не знает, «оскорбил ли он его этим или оказал услугу».

    Камала Харрис и Дональд Трамп встретятся на своих первых президентских дебатах во вторник, 10 сентября, в городе Филадельфии (штат Пенсильвания).

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    ДебатыСШАКамала ХаррисДональд Трамп
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    Комментарии 10

    Эд Хэммет09 Сен 2024 в 18:25
    Её же сам Путин поддержал. Теперь победит точно.
    +0−0
    28191662609 Сен 2024 в 18:10
    Харрис порядок наведет.
    +0−0
    Artimenga09 Сен 2024 в 17:57
    А если Трамп будет задавать другие вопросы, которые не отрепетируют? Будет безбрежно смеяться в ответ?
    Типа вы были вице-президентом три с половиной года, почему не была остановлена нелегальная миграция через Техас? What's? Oho-ho-A-ha-ha...
    Государственный долг США вырос, теперь каждый американец должен 62 тыс. долларов, как вы решаете эту проблему последние 3,5 года? What's? Oho-ho-A-ha-ha...
    +1−1
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