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    В Петербурге возможные новые рекорды жары, причём не в ближайшие дни

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербургская погода в ближайшие дни может выдать ещё несколько рекордов, и не только сегодня или завтра. Об особенностях метеорологической ситуации рассказывает 9 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем канале.

    Антициклон над нами обширный, устойчивый, но он начинает медленно отходить центром с европейской части России к Уралу. Атмосферное давление на его западной периферии продолжит понижаться, и за счет этого уже завтра усилится юго-восточный ветер.

    «Погода в нашем регионе стабильна, и мало что меняется в ближайшие два дня. А вот к середине недели к нам придет атмосферный фронт, может, и неактивный уже, но увеличение облачности и местами дождей становится более вероятно», — отмечает синоптик.

    Если с погодой в Петербурге, по словам Колесова, всё понятно, то с обещанными на прошлой неделе рекордами в понедельник и вторник — не очень. Дневные температуры в эти два дня в центре города ожидаются на уровне 25–26 градусов. А максимальные показатели, зафиксированные в истории наблюдений, — 26,1 градуса для 9 сентября и 27,1 градуса для 10 сентября (1883 год).

    «И вот тут начинается самое трудное, так как не рассчитать эти десятые градуса. Но температура воздуха днем сегодня и завтра будет близкой к рекордам», — обещает Колесов.

    Если перекрыть экстремумы всё-таки не удастся, следующий шанс будет 13 и 14 сентября. По прогнозу, в городе ожидается плюс 25 и выше, а при этом предыдущие рекорды довольно низкие.

    «Так что ждём и наблюдаем за погодой дальше», — резюмирует Колесов.

    Подробный прогноз погоды на каждый день этой недели в Петербурге читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Ганс-Дитрих Геншер09 Сен 2024 в 14:57
    Ленинградцы, кто-нибудь помнит такой сентябрь раньше? Я чего-то не особо)
    +0−0
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