Летняя погода не отпускает Петербург: подробный прогноз на эту неделю

В середине начавшейся недели циклон своими атмосферными фронтами внесёт некоторое разнообразие в солнечную и сухую антициклональную погоду, а в четверг местами даже возможны небольшие дожди. Но в остальные дни недели над регионом по-прежнему будут господствовать антициклоны, да и понижение температуры будет незначительным и кратковременным, а в пятницу и вовсе возможен суточный рекорд тепла. Об этом 9 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, в городе небольшая облачность, без осадков. Днём +24…+26°. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16°, днём +25…+27°. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +15…+17°, днём +22…+24°. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.