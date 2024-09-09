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    Летняя погода не отпускает Петербург: подробный прогноз на эту неделю

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    4 комментария

    В середине начавшейся недели циклон своими атмосферными фронтами внесёт некоторое разнообразие в солнечную и сухую антициклональную погоду, а в четверг местами даже возможны небольшие дожди. Но в остальные дни недели над регионом по-прежнему будут господствовать антициклоны, да и понижение температуры будет незначительным и кратковременным, а в пятницу и вовсе возможен суточный рекорд тепла. Об этом 9 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Сегодня, в понедельник, в городе небольшая облачность, без осадков. Днём +24…+26°. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16°, днём +25…+27°. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В среду облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +15…+17°, днём +22…+24°. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В четверг облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ночью +15…+17°, днём +23…+25°. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

    В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +15…+17°, днём +25…+27°. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    По предварительному прогнозу, суббота ожидается солнечной, с минимальной вероятностью дождей и с высокой вероятностью нового суточного рекорда тепла.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    28249317309 Сен 2024 в 11:27
    поскорее бы мокрый снег и не более +10ти
    +2−2
    DEMOMON09 Сен 2024 в 10:47
    Класс! Не припомню что-то такого сентября, как в этом году. Но, к сожалению, природа возьмёт своё. Баланс должен быть сохранён и он будет сохранён. Ожидайте морозной зимы, а может и весны и большое количество снега.
    +3−0
    p_vadim09 Сен 2024 в 10:46
    👍я прям не помню такого тёплого сентября! Классно. Тепло+сухо!
    +4−0
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