Сентябрьская жара пока с нами, но скоро погода изменится

Аномально тёплая погода останется в Петербурге ещё на пару дней.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 сентября в городе малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Воздух прогреется до 24–26 градусов.
Регион остаётся под влиянием периферии уже довольно далёкого антициклона. Тем не менее он и сегодня удержит солнечную и сухую погоду с не по сезону высокими температурами. В Ленинградской области местами будет до 27 градусов Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Во вторник, по данным СЗ УГМС, ожидается сухая погода, 25–27 градусов. В среду местами кратковременные дожди, 21–23 градуса.