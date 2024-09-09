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    Сентябрьская жара пока с нами, но скоро погода изменится

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Аномально тёплая погода останется в Петербурге ещё на пару дней.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 сентября в городе малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Воздух прогреется до 24–26 градусов.

    Регион остаётся под влиянием периферии уже довольно далёкого антициклона. Тем не менее он и сегодня удержит солнечную и сухую погоду с не по сезону высокими температурами. В Ленинградской области местами будет до 27 градусов Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Во вторник, по данным СЗ УГМС, ожидается сухая погода, 25–27 градусов. В среду местами кратковременные дожди, 21–23 градуса.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    NSE09 Сен 2024 в 08:54
    Не надо ничего менять, отличная погода, даже любители арктического холода вряд ли умрут от этой "жары".
    +4−0
    triton197709 Сен 2024 в 08:43
    Сентябрьская теплынь)) "Жарой" это вряд ли можно называть, когда дышать при всем желании - нечем)
    +4−0
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