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    Выборы

    Песков: Выборы в РФ прошли образцово, прозрачно и в соответствии с правилами

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    14 комментариев

    Выборы в единый день голосования в России прошли прозрачно и по всем правилам, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил высокие результаты «Единой России».

    «Можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»). По словам пресс-секретаря президента, попытки оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в России из-за рубежа, «очевидно, продолжаются», но, отметил Песков: «...мы страхуем наш внутренне-политический ландшафт от иностранного влияния».

    Результаты выборов в Кремле считают хорошими, пишет ТАСС. «Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах», — сказал Песков. Он отметил уверенные высокие результаты партии власти и «очень хорошую организацию выборов», а в остальном предложил дождаться официальных данных от Центризбиркома.

    С 6 по 8 сентября в российских регионах прошли выборы в рамках единого дня голосования. В Петербурге, в частности, выбирали губернатора. Как это было, читайте в материале «Фонтанки». По предварительным данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, действующий губернатор Александр Беглов получил 59,8% голосов.

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    Дмитрий ПесковВыборыЕдиный день голосованияВыборы в Петербурге
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    Комментарии 14

    Snow*09 Сен 2024 в 14:25
    !отметил Песков: «...мы страхуем "". Прочитайте эту фразу несколько раз, и получите представление об основном инструменте политической жизни в РФ.
    +2−0
    28255644509 Сен 2024 в 14:22
    Ну вот и Песков подтвердил , что это цирк.
    +3−0
    Zatupochek09 Сен 2024 в 14:02
    Ему ещё кто то верит?
    +7−0
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