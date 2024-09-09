Песков: Выборы в РФ прошли образцово, прозрачно и в соответствии с правилами

Выборы в единый день голосования в России прошли прозрачно и по всем правилам, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил высокие результаты «Единой России».
«Можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»). По словам пресс-секретаря президента, попытки оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в России из-за рубежа, «очевидно, продолжаются», но, отметил Песков: «...мы страхуем наш внутренне-политический ландшафт от иностранного влияния».
Результаты выборов в Кремле считают хорошими, пишет ТАСС. «Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах», — сказал Песков. Он отметил уверенные высокие результаты партии власти и «очень хорошую организацию выборов», а в остальном предложил дождаться официальных данных от Центризбиркома.
С 6 по 8 сентября в российских регионах прошли выборы в рамках единого дня голосования. В Петербурге, в частности, выбирали губернатора. Как это было, читайте в материале «Фонтанки». По предварительным данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, действующий губернатор Александр Беглов получил 59,8% голосов.