Песков: Выборы в РФ прошли образцово, прозрачно и в соответствии с правилами

Выборы в единый день голосования в России прошли прозрачно и по всем правилам, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил высокие результаты «Единой России».



«Можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»). По словам пресс-секретаря президента, попытки оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в России из-за рубежа, «очевидно, продолжаются», но, отметил Песков: «...мы страхуем наш внутренне-политический ландшафт от иностранного влияния».