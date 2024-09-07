    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    770мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur99.19

    «Настрой боевой». Долина рассказала, как продвигается следствие по делу о мошенничестве с ее квартирой

    1976
    8 комментариев

    Журналисты застали народную артистку РФ Ларису Долину на избирательном участке в Москве 7 сентября, передает РИА Новости. Певица ответила на вопрос, как продвигается дело о мошенничестве с ее квартирой в столице.

    «Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», — сказала Долина.

    По данным МВД, ущерб от мошеннических действий в отношении певицы составил более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после обращения Ларисы Долиной в правоохранительные органы. По данным столичной прокуратуры телефонные мошенники плотно общались с Долиной на протяжении нескольких месяцев и в итоге убедили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры «на безопасные счета». 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову 13 августа суд отправил в СИЗО. Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лариса ДолинаМошенникиКвартирное мошенничествоМошенничество
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close