«Настрой боевой». Долина рассказала, как продвигается следствие по делу о мошенничестве с ее квартирой

Журналисты застали народную артистку РФ Ларису Долину на избирательном участке в Москве 7 сентября, передает РИА Новости. Певица ответила на вопрос, как продвигается дело о мошенничестве с ее квартирой в столице.



«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», — сказала Долина.



По данным МВД, ущерб от мошеннических действий в отношении певицы составил более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после обращения Ларисы Долиной в правоохранительные органы. По данным столичной прокуратуры телефонные мошенники плотно общались с Долиной на протяжении нескольких месяцев и в итоге убедили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры «на безопасные счета». 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову 13 августа суд отправил в СИЗО. Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск.