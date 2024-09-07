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Власть Трамп пообещал отменить санкции против России, если его изберут президентом США

Трамп пообещал отменить санкции против России, если его изберут президентом США

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4 комментария

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп шокировал публику обещанием отменить санкции против России в случае своей победы на выборах, передает 7 сентября издание The New Republic.

Во время общения кандидата с группой крупных бизнесменов в Экономическом клубе Нью-Йорка его спросили, намерен ли он усилить экономические санкции, в частности против России.

«Я хочу использовать санкции как можно меньше, — сказал Дональд Трамп. — Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай отходит в сторону и пытается сделать свою валюту доминирующей». В результате, по мнению Трампа, санкции ослабляют американский доллар, лишая его позиции главной мировой валюты.

Издание отмечает, что это заявление Трамп не постеснялся сделать на фоне новости о том, что минюст США обвинил его бывшего советника Дмитрия Саймса в том, что он нарушил режим санкций в отношении России, работая на Первый канал. Саймс назвал выдвинутые против него обвинения «беспределом».

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Комментарии
5
fognirasta
7 сентября 2024, 15:58
Такое впечатление что Трамп идет на выборы в России)) аиерикосам наплевать на эти санкции, есть они или нет))
Котлета по киевски
7 сентября 2024, 15:53
Я вот сразу поверил!
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