Трамп пообещал отменить санкции против России, если его изберут президентом США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп шокировал публику обещанием отменить санкции против России в случае своей победы на выборах, передает 7 сентября издание The New Republic.



Во время общения кандидата с группой крупных бизнесменов в Экономическом клубе Нью-Йорка его спросили, намерен ли он усилить экономические санкции, в частности против России.



«Я хочу использовать санкции как можно меньше, — сказал Дональд Трамп. — Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай отходит в сторону и пытается сделать свою валюту доминирующей». В результате, по мнению Трампа, санкции ослабляют американский доллар, лишая его позиции главной мировой валюты.



Издание отмечает, что это заявление Трамп не постеснялся сделать на фоне новости о том, что минюст США обвинил его бывшего советника Дмитрия Саймса в том, что он нарушил режим санкций в отношении России, работая на Первый канал. Саймс назвал выдвинутые против него обвинения «беспределом».

