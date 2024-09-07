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Общество В Невском районе Петербурга после жалобы наблюдателей признали ошибкой акт о голосовании на дому 500 человек

В Невском районе Петербурга после жалобы наблюдателей признали ошибкой акт о голосовании на дому 500 человек

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3 комментария

В Петербурге на избирательном участке № 1516 наблюдатели утром обнаружили акт о том, что накануне в 8 утра порядка 500 человек проголосовали на дому за губернатора и ещё 300 на муниципальных выборах. Однако после жалобы наблюдателей это признали ошибкой.

На ситуацию обратил внимание член «Общества.Будущее» Михаил Борисов. Он отметил, что о надомном голосовании не предупреждали члена комиссии от КПРФ и наблюдателя от кандидата в муниципалитет «Правобережный» Дмитрия Данилова.

Сам Данилов подтвердил «Фонтанке», что надомного голосования не было. По его словам, избирательная комиссия согласилась, что произошла ошибка, — так был оформлен акт о голосовании в помещении. Сейчас уже документы исправили, добавил он.

Напомним, что голосование проходит 6, 7 и 8 сентября — в Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов 110 советов. Как считают в избиркоме, существенных нарушений на выборах нет.

Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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Комментарии
3
265927066
7 сентября 2024, 12:26
Спалились, бывает.............
Инкогнито2021
7 сентября 2024, 13:14
не будут даже искать тех что это сделал
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