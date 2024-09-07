В Невском районе Петербурга после жалобы наблюдателей признали ошибкой акт о голосовании на дому 500 человек

В Петербурге на избирательном участке № 1516 наблюдатели утром обнаружили акт о том, что накануне в 8 утра порядка 500 человек проголосовали на дому за губернатора и ещё 300 на муниципальных выборах. Однако после жалобы наблюдателей это признали ошибкой.



На ситуацию обратил внимание член «Общества.Будущее» Михаил Борисов. Он отметил, что о надомном голосовании не предупреждали члена комиссии от КПРФ и наблюдателя от кандидата в муниципалитет «Правобережный» Дмитрия Данилова.

Сам Данилов подтвердил «Фонтанке», что надомного голосования не было. По его словам, избирательная комиссия согласилась, что произошла ошибка, — так был оформлен акт о голосовании в помещении. Сейчас уже документы исправили, добавил он.

Напомним, что голосование проходит 6, 7 и 8 сентября — в Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов 110 советов. Как считают в избиркоме, существенных нарушений на выборах нет.