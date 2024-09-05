«Нам страшно». Собственники жилья в разрушающихся исторических домах Петербурга обсудили защиту своих прав

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Cобственники жилья в исторических домах рассказали о том, как их дома дошли до своего нынешнего состояния — те, что обрушились за последние несколько месяцев, и те, что только под угрозой. 5 сентября о своих бедах говорили собственники из домов на Гороховой, Большой Зелениной, Малом проспекте Петроградской стороны и с нескольких других адресов.



«Провести независимую экспертизу»

Собственники жилья в доме на Большой Зелениной, 1/44, который частично обрушился в августе, рассказали о том, что хотят провести независимую экспертизу состояния здания. Они опасаются, что по результатам исследования по заказу города могут признать аварийной только его часть. А частичный ремонт, который они уже наблюдали, не выглядит для них безопасным.



Этот дом был построен в начале XX века, и с тех пор целиком его не ремонтировали ни разу. В 2017 году были признаны аварийными и приведены в относительный порядок четыре квартиры из 26, рабочие укрепляли фасад здания. В 2019-м признали аварийной другую часть дома и начали ее ремонтировать в 2024-м — во время этого ремонта и произошло обрушение. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Нам страшно будет возвращаться в дом после частичного ремонта. Мы сомневаемся в непредвзятости будущих результатов экспертизы. Поэтому нам очень хотелось бы провести независимую экспертизу. Но люди понесли большие убытки: кто-то потерял всё свое имущество, кто-то часть. Поэтому у меня большая просьба к тем, кто меня сейчас слышит: если есть среди вас люди, которые могут нам посодействовать, помогите нам. Мы очень боимся еще раз пережить подобное», — сказала Юлия Резвых.



Женщина боролась за признание дома аварийным с 2013 года. Ее квартиру до обрушения ремонтировали в числе первых. Сейчас она живет в социальном доме для пенсионеров и инвалидов: еще не успела переехать в жилье в маневренном фонде. Ее семье предоставили две комнаты в 11-комнатной коммунальной квартире в доме, который был построен еще более давно, чем ее обрушившийся дом.



«Еще девять лет назад я видела, что состояние дома внушает опасения: трещины, щели, обрушение штукатурного слоя. Я звонила, писала в инстанции — и методом такой бомбардировки добилась признания аварийной части нашего дома. Правда, качество ремонта потом вызывало сомнения: новая ванна в нашей квартире пришла в негодность через два года, и во время ее замены мы увидели, что стена рядом прогнила. На стыке стены и пола образовалась щель, в которую были видны перекрытия», — вспоминала Резвых.



Бок о бок с ней сидела девушка, которая купила в ипотеку двухуровневую квартиру-студию в этом доме в ноябре 2023 года, думая, что он в нормальном состоянии. Она вложилась в дорогой ремонт и новую мебель — и вскоре после этого ее квартира попала в зону обрушения.

«Эта квартира была моей мечтой, ради которой я усердно работала. 17 декабря я закончила ремонт, 25 декабря мне пришло письмо о выселении. В марте от меня требовали покинуть квартиру немедленно. В конце июля я получила ключи от пустого временного жилья. 4 августа приехала перевозить вещи. Пробыла я в квартире недолго: через 10 минут меня эвакуировал МЧС, а к вечеру всё мое имущество провалилось на первый этаж», — рассказала Анастасия Шпак.



По ее словам, ей по-прежнему приходится вносить ипотечные платежи в 70 тысяч рублей. Ипотека была взята под 16 %.

Женщина считает, что в городе нет работающих механизмов для предотвращения обрушения домов. Как знает она сейчас, собственники давно сообщали чиновникам об опасном состоянии здания, но это их не защитило.



«Никакого движения»

Собственник жилья в обрушившемся флигеле на Гороховой, 73, рассказал, что считает недостаточными поддержку и реакцию на инцидент со стороны властей. По его словам, есть люди, которые продолжают жить в сохранившейся части здания и на сегодня не получили социальной помощи. «Фонтанка» писала, что апреле здание было признано аварийным, а собственникам обещали выплатить компенсации по рыночной стоимости жилья через полгода.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Долго и со скрипом выделяли маневренный фонд. Он в ужасном состоянии. Он либо покрыт плесенью и с протечками, либо находится на окраине: Шушары, Мурино. Наши соседи по лестничной клетке получили место в маневренном фонде только неделю назад, до этого арендовали жилье за свой счет. По поводу компенсаций мы получаем постоянные отписки. По уголовному делу не видим никакого движения, с нами не выходят на связь», — рассказал Сергей Теслер.

Его семья покупала в доме квартиру, не зная о его опасном состоянии: лестница выглядела прилично, на первом этаже была гостиница. Когда проблемы (в частности трещины) стали очевидны, жильцы начали активно жаловаться на них, но предотвратить обрушение не удалось.



В августе Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

«Застройщик купил участок в 15 соток. Мы могли бы скинуться и купить его»

В конференции приняли участие и собственники квартир на Малом проспекте Петроградской стороны, 1б. В августе фундамент их дома начали укреплять перед строительством нового семиэтажного здания по соседству. Уже 30 августа люди увидели в своих квартирах большие трещины и начали сообщать об этом управляющей компании, застройщику и в МЧС. На трещины установили маячки, по которым можно видеть их увеличение. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

«Нас убеждали в том, что надо инъектироваться (укреплять фундамент. — Прим. ред.), а то, что дом построят рядом, — это вопрос решенный. А если я как собственник не хочу или не понимаю последствия таких работ? Ни в каком собрании по этому поводу принять участие меня не приглашали. Но, судя по всему, многие подписали согласие, поскольку выбора не строить дом у нашей стены нам не предоставили», — рассказала Юлия Курносова.

Дом Занина был построен накануне революции и сейчас имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Юлия вместе с семьей выкупила коммунальную квартиру в нём в декабре 2022 года, чтобы переехать в исторический центр из спального района города. О том, что рядом вместо одноэтажного автосервиса хотят построить многоэтажный дом с подземным паркингом, Юлия узнала через месяц после покупки квартиры, когда уже начала вкладываться в ремонт и сохранение лепнины. Сейчас растущие трещины в здании рисуют перспективы возможного признания дома частично или полностью аварийным, а значит, и переселения в маневренный фонд.

Трещины в квартирах дома Занина. 3 сентября Фото: читательница «Фонтанки» Полина Трещины в квартирах дома Занина. 3 сентября Фото: читательница «Фонтанки» Полина Поделиться Поделиться





«Мы — коренные петербуржцы. Перспектива переехать в Шушары мою семью абсолютно не устраивает. Наш дом оказался в опасной ситуации из-за будущей новостройки. Но что она способна дать городу, его бюджету? Я риелтор, изучила бумаги. Застройщик купил участок в 15 соток, его кадастровая стоимость — 97 миллионов рублей. Мы могли бы скинуться и купить его. Но кто же нам его продаст по такой цене?» — отметила Курносова.



Собственница квартиры на первом этаже, в которой уже появились и растут трещины, рассказала, что считает дом Занина более ценным, чем все проекты новостроек в центре города. То же самое касается любого исторического здания на Петроградской стороне — уверена она.



«Сейчас мы видим трещины в перегородках, не несущих стенах. Но почему мы в принципе должны такое терпеть в своих квартирах? Нам сказали, что эксперт от застройщика будет исследовать наш дом и установит причины появления трещин. Я считаю, вопрос надо ставить шире: кто дал разрешение на такое строительство? И что город получит от еще одной стеклянной коробки?» — заявила Ирина Агафонова.

Жильцы дома Занина отмечают, что работы по укреплению фундамента продолжаются.