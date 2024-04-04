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    Городская МВК увидела аварийность в доме 73 по Гороховой улице. Флигель дома рухнул в декабре прошлого года

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    2 комментария

    В Петербурге городская межведомственная комиссия (МВК) рассмотрела вопрос об аварийности дома 73 по Гороховой улице. Согласно экспертизе, из-за осадков, коррозии конструкций, трещин здание не может дальше эксплуатироваться.

    На заседании МВК 4 апреля зачитали заключение экспертизы. После этого комиссия единогласно решила, что здание имеет признаки аварийности. После подписания документов о том, что здание аварийно, жителям нужно будет подождать 6 месяцев. После этого им выдадут компенсации по рыночной стоимости.

    После заседания МВК жители жаловались чиновникам, что до сих пор получают счета за отопление и капремонт рухнувшего флигеля. Также обладатели ипотеки до сих пор не получили справки для страховой о том, что их жильё больше не существует.

    Обрушение флигеля на Гороховой, 73, произошло в ночь на 20 декабря, внутри здания никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. По заявлению губернатора, последнего жителя выселили лишь за день до произошедшего.

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    Комментарии 2

    Гость04 Апр 2024 в 15:18
    Очередная бегловщина... Снег убирается после того как сам растает, дома признаются аварийными после того как рухнут
    +2−0
    27966254004 Апр 2024 в 15:14
    Кто бы мог подумать!
    +2−0
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