Городская МВК увидела аварийность в доме 73 по Гороховой улице. Флигель дома рухнул в декабре прошлого года

В Петербурге городская межведомственная комиссия (МВК) рассмотрела вопрос об аварийности дома 73 по Гороховой улице. Согласно экспертизе, из-за осадков, коррозии конструкций, трещин здание не может дальше эксплуатироваться.
На заседании МВК 4 апреля зачитали заключение экспертизы. После этого комиссия единогласно решила, что здание имеет признаки аварийности. После подписания документов о том, что здание аварийно, жителям нужно будет подождать 6 месяцев. После этого им выдадут компенсации по рыночной стоимости.
После заседания МВК жители жаловались чиновникам, что до сих пор получают счета за отопление и капремонт рухнувшего флигеля. Также обладатели ипотеки до сих пор не получили справки для страховой о том, что их жильё больше не существует.
Обрушение флигеля на Гороховой, 73, произошло в ночь на 20 декабря, внутри здания никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. По заявлению губернатора, последнего жителя выселили лишь за день до произошедшего.