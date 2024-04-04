Городская МВК увидела аварийность в доме 73 по Гороховой улице. Флигель дома рухнул в декабре прошлого года

В Петербурге городская межведомственная комиссия (МВК) рассмотрела вопрос об аварийности дома 73 по Гороховой улице. Согласно экспертизе, из-за осадков, коррозии конструкций, трещин здание не может дальше эксплуатироваться.



На заседании МВК 4 апреля зачитали заключение экспертизы. После этого комиссия единогласно решила, что здание имеет признаки аварийности. После подписания документов о том, что здание аварийно, жителям нужно будет подождать 6 месяцев. После этого им выдадут компенсации по рыночной стоимости.