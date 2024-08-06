Социальные квартиры предоставили 25 жителям аварийного дома на Большой Зелениной

Пока в доме на Большой Зелениной ведут противоаварийные работы после обрушения, двадцать пять его жителей обживаются в социальном жилье.



Как сообщили в администрации Петроградского района 6 августа, людей разместили в социальном доме на Чкаловском проспекте, 30. Им предоставлены кровати, бытовые приборы, вещи первой необходимости и продуктовые наборы. Для маломобильных жильцов привезли специальную мебель.

