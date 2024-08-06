    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, с-в

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.95eur93.04

    Социальные квартиры предоставили 25 жителям аварийного дома на Большой Зелениной

    5698
    7 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пока в доме на Большой Зелениной ведут противоаварийные работы после обрушения, двадцать пять его жителей обживаются в социальном жилье.

    Как сообщили в администрации Петроградского района 6 августа, людей разместили в социальном доме на Чкаловском проспекте, 30. Им предоставлены кровати, бытовые приборы, вещи первой необходимости и продуктовые наборы. Для маломобильных жильцов привезли специальную мебель.

    По словам женщины, семья которой была эвакуирована из аварийной пятиэтажки, на четверых человек выделили двухкомнатную квартиру. Её сестра с матерью размещены в однушке.

    «Покормили, принесли продукты, посуду, одеяла, подушки — всё необходимое», — рассказала она, отдельно поблагодарив за мячик для кошки, который передали через волонтёров.

    По данным администрации, на Большой Зелениной, 1/44 в соответствии с техническим заключением проводят противоаварийные работы. Дальше будут разрабатывать новый проект и определять характер дальнейших работ.

    Накануне корреспондент «Фонтанки» наблюдал, как перекресток Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы обносят забором, а к дому подвозят песок.

    Угловая пятиэтажка затрещала днём 4 августа. Жителей успели эвакуировать до того, как началось обрушение. Для них случившееся не стало сюрпризом — об аварийном состоянии здания жители трубили через СМИ как минимум с 2018 года.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close