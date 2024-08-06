Социальные квартиры предоставили 25 жителям аварийного дома на Большой Зелениной

Пока в доме на Большой Зелениной ведут противоаварийные работы после обрушения, двадцать пять его жителей обживаются в социальном жилье.
Как сообщили в администрации Петроградского района 6 августа, людей разместили в социальном доме на Чкаловском проспекте, 30. Им предоставлены кровати, бытовые приборы, вещи первой необходимости и продуктовые наборы. Для маломобильных жильцов привезли специальную мебель.
По словам женщины, семья которой была эвакуирована из аварийной пятиэтажки, на четверых человек выделили двухкомнатную квартиру. Её сестра с матерью размещены в однушке.
«Покормили, принесли продукты, посуду, одеяла, подушки — всё необходимое», — рассказала она, отдельно поблагодарив за мячик для кошки, который передали через волонтёров.
По данным администрации, на Большой Зелениной, 1/44 в соответствии с техническим заключением проводят противоаварийные работы. Дальше будут разрабатывать новый проект и определять характер дальнейших работ.
Накануне корреспондент «Фонтанки» наблюдал, как перекресток Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы обносят забором, а к дому подвозят песок.
Угловая пятиэтажка затрещала днём 4 августа. Жителей успели эвакуировать до того, как началось обрушение. Для них случившееся не стало сюрпризом — об аварийном состоянии здания жители трубили через СМИ как минимум с 2018 года.