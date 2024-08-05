Обрушение было вопросом времени. Как дом на Большой Зелениной жил последние 20 лет

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для жильцов дома на Большой Зелениной обрушение не стало сюрпризом. Эксперты еще в далеком 2005 году поставили зданию диагноз — аварийность, причем такая, что реконструкция по деньгам выйдет как новое строительство. Но аварийным официально дом так и не признали, хотя за последние пять лет в нем регулярно появлялись новые трещины, отваливалась штукатурка и выпадали кирпичи.



Угловой дом 1/44 на пересечении Большой Зелениной улицы и Малого проспекта П.С. громко затрещал днем 4 августа. Жильцов успели эвакуировать до того, как началось обрушение. В ночь на понедельник, 5 августа, здание продолжило складываться изнутри. Сейчас дом огорожен, а на месте работают спасатели, которые демонтируют опасные фрагменты.



Тем временем в Смольном отчитались: проводится полное обследование здания. «Коммунальный» вице-губернатор Евгений Разумишкин, накануне заявлявший, что угрозы обрушения нет, уже 5 августа сообщил немного другое. «После первичного осмотра здания специалисты выявили нарушения, вследствие чего в ночь на 5 августа в контролируемом режиме произошло обрушение конструкций», — приводит его слова пресс-служба правительства города.



По данным ГИС ЖКХ, на 1 января 2021 года состояние дома 1/44 по Большой Зелениной улице значилось как «исправное», а общий износ равнялся 28,71 %. Это удивительно, учитывая, что последние 15 лет (даже больше) жильцы провели в попытках добиться признания здания аварийным.

Справка:

Дом на Большой Зелениной, 1/44, был построен в 1902 году. Здание является историческим, однако не обладает статусом памятника. В доме пять этажей, 24 квартиры, 5 парадных и 7 нежилых помещений.

Что известно об аварийности дома



Об аварийном состоянии здания жители трубили через СМИ как минимум с 2018 года и еще раньше начали регулярно забрасывать чиновников обращениями. Первый же вывод об аварийности конструкций прозвучал еще за 19 лет до обрушения.

В 2005 году экспертная строительная комиссия (в настоящее время она упразднена) по заказу районного ГУЖА проводила обследование дома. И пришла к неутешительным выводам:

«Выполнение капитального ремонта отдельных квартир дома для восстановления утраченных эксплуатационных качеств строительных конструкций нецелесообразно и неоправданно. По техническому состоянию и общему физическому и моральному износу здание требует проведения комплексной реконструкции с полной заменой перекрытий и перекладкой аварийных участков стен, что сопоставимо со строительством нового здания на месте существующего. В связи с чем целесообразен снос существующего здания», — говорится в акте.



К слову, городского закона, который запрещает снос исторических зданий, на тот момент в Петербурге еще не было.

Кроме того, комиссия отметила:

— стены повреждены множественными наклонными и вертикальными трещинами;

— характер и направление раскрытия трещин свидетельствуют об имевших место неравномерных осадках грунтов оснований под стенами;

— в зонах кухонь и санузлов из-за длительных протечек и последующей коррозии металла балок и поражения деревянных элементов гнилью перекрытия находятся в недопустимом и аварийном состоянии;



— возможные сверхнормативные деформации перекрытий и опирающихся на них перегородок обуславливают пожароопасное состояние электропроводки и газопроводов;

— фундаменты и стены здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии;

— участки стен в зоне встроенного проезда из-за эксплуатационных повреждений и общих деформаций стен находятся в аварийном состоянии.

Почему на основании этого документа дом не признали аварийным, стало понятно из ответа прокуратуры от 2013 года. В документе (есть в распоряжении редакции) указано, что в 2010 году районная межведомственная комиссия повторно признала дом аварийным и подлежащим сносу.



«Однако соответствующее распоряжение администрацией Петроградского района своевременно не издано. Более того, до настоящего времени не принято мер к передаче документов в комиссию, в связи с чем оформление аварийности дома по указанному адресу не завершено, в адресные перечни он не включен и в настоящее время расселению не подлежит», — говорилось в тексте ответа ведомства.



Кстати, в 2007 году дом даже собирались расселять. В ответе администрации района (есть в распоряжении «Фонтанки») говорилось, что расселение было предусмотрено за счет средств инвестора — ООО «Фирма «СтройГрад». «Однако инвестор к реализации инвестиционного проекта не приступил, и постановление правительства о расселении дома было отменено», — указано в ответе чиновников.

В том же 2007 году из районной администрации сообщали на очередное обращение жителей: «По информации жилищного агентства Петроградского района, учитывая необходимость полной реконструкции здания, не планируется выборочный ремонт здания по стоякам или квартирам».

Несмотря на многолетние попытки жильцов добиться признания аварийности и проведения комплексных работ, в конце 2019 года жилищный комитет ответил одной из собственниц: «Дом в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признавался».



Надо понимать, что признание аварийным всего дома и признание аварийными отдельных конструкций дома — это не одно и то же. Последнее как раз было установлено еще в 2019 году. Тогда жилищный комитет в ответе на обращение одного из жителей сообщил: что компания «АСК» провела обследование междуэтажных перекрытий в квартирах № 7, 8, 9 и надподвального перекрытия в зоне нежилых помещений первого этажа (1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-И), «по результатам которого выявлены участки перекрытий, находящиеся в аварийном состоянии».



В ноябре 2022 года на очередную жалобу на трещины под лестницей в парадной № 5 пришел промежуточный ответ: «Жилищный комитет рассмотрел представленные администрацией района документы, подтверждающие аварийность строительных конструкций общего имущества Дома, признал их обоснованность». При этом чиновники утверждали, что «безопасность проживания обеспечена».



А также отчитались, что, если финансирование будет, аварийно-восстановительные работы проведут в 2025 году, если нет — то в 2026 году.

«Со стороны управляющей компании до проведения капитального ремонта строительных конструкций обеспечены мероприятия для обеспечения безопасного проживания жителей, а именно: в подвальном помещении установлены подпоры для укрепления перекрытия»

Фото: gorod.gov.spb.ru Фото: gorod.gov.spb.ru Фото: gorod.gov.spb.ru Фото: gorod.gov.spb.ru Поделиться Поделиться





Хроника

С сентября 2019 года жильцы дома ведут публичную хронику того, что творится в доме, для этого они создали паблик во «ВКонтакте». Туда же они выкладывали и более ранние ответы чиновников.



В группе публиковалось состояние подвала в 2019 году, который, по свидетельствам очевидцев, годами простаивал затопленным.

В ноябре 2019 года жители писали о появлении новых трещин.

Сентябрь 2020 года: в одной из квартир обрушился потолок.

В 2021 году в квартире в 5-й парадной из несущей стены посыпались кирпичи.

В 2022 году жители показывали трещины уже в комнате с эркером на втором этаже и настоятельно рекомендовали никому под окнами не ходить.

Работы в доме

В мае в доме появилось объявление о предстоящем выезде жильцов из семи квартир и нежилых помещений на первом этаже для проведения капремонта. Основательница «домового» паблика — петербурженка Мария — выехала из квартиры 11 июля и записала прощальное видео с экскурсией по уже пустой огромной, бывшей барской квартире. Ключи жильцы отдали фонду капремонта.

предоставлено Марией

В 2024 году подрядчик фонда капремонта ООО «Стройпроект» приступил к первому этапу аварийно-восстановительных работ. По контракту за 144,5 млн рублей компании предстояло привести в порядок перекрытия между подвалом и первым этажом и укрепить конструкции на первом этаже. Это как раз видно на фото, которое опубликовал Следственный комитет.

Ставить новые металлические балки перекрытий на этажах со второго по пятый должна была другая компания — ООО «Строительные решения». Контракт с этой фирмой фонд заключил на 88,4 млн рублей.

По проектной документации, подрядчик должен был: отремонтировать трещины в кирпичной кладке, провести усиление кирпичной кладки в зоне опирания балок перекрытия и в зоне дверных проемов и простенков, провести антисептирование стен, а также заменить перекрытия под квартирами № 7 и 4 (2-й этаж), № 8 и 5 (3-й этаж), № 9 и 6 (4-й этаж) и № 22 (5-й этаж). Кроме того, предстояло восстановить инженерные сети и отделку в зоне работ.



Согласно результатам обследования, которые приводятся в проектной документации, степень износа межэтажных перекрытий в этом месте в квартирах 51 %, 49 % и 41 %. В общем говоря, все — аварийные.

«[Обрушение] — это был вопрос времени», — рассказала «Фонтанке» Мария, которая последние годы боролась за признание дома аварийным. Для нее разрушение здания не стало сюрпризом. По ее информации, никаких незаконных перепланировок в доме не проводилось, и никто из жильцов и собственников несущие стены не сносил — дом и так дышал на ладан.



«Жилищный комитет, к сожалению, проведя экспертизу по моему заявлению, поставил на аварийность только мою секцию. Дом давно трещал по швам», — добавила петербурженка. Предполагалось, что жильцы только семи квартир выедут из своих квартир на два года. Когда теперь людям удастся вернуться в свой дом, неизвестно.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

