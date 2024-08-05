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    Смотрите, как спасатели с крана снимают опасные фрагменты с дома на Большой Зелениной

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    К полудню 5 августа сотрудники МЧС, работающие на Большой Зелениной, убрали оставшийся оголовок водосточной трубы и опасные нависающие элементы, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки».

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Ночью, напомним, там произошло новое обрушение, после чего стала видна огромная зияющая дыра. Провалились части внутренних конструкций и крыши, фасадная стена стоит, но разрушения на ней видны невооруженным глазом.

    Как писала «Фонтанка», 4 августа жителей дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. В квартирах начали вскрываться полы, люди показывали трещины в своих квартирах. Что происходит с жильцами, читайте на «Фонтанке».

    Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены. В воскресенье днём «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. В ночь на понедельник, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Движение транспорта на месте ЧП закрыто.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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