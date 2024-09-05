СК проводит проверку ситуации в доме-«восьмиугольнике» на Малом проспекте П. С., где появились трещины в стенах

Следственный комитет проводит проверку по ситуации в доме на Малом проспекте Петроградской стороны, 1б, где появились большие трещины во время работ по укреплению фундамента. Об этом «Фонтанке» 5 сентября сообщила пресс-служба ведомства. Рядом с историческим домом, на месте одноэтажной пристройки, бизнес планирует возвести семиэтажный дом с подземной парковкой.



В Следственном комитете пояснили «Фонтанке», что проводится процессуальная проверка: сотрудники выясняют, есть ли в происходящем состав преступления с чьей-либо стороны. 4 сентября представители СК осмотрели состояние дома и пообщались с жильцами.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что жители доходного дома Занина увидели трещины в своих квартирах 30 августа — спустя пару недель после начала работ по укреплению фундамента. 2 сентября специалисты установили на трещины маячки — и по ним фиксируется рост этих трещин. Жители сообщили о происходящем в МЧС, управляющей компании и застройщику будущего ЖК.



5 сентября, во время пресс-конференции градозащитной коалиции «Бездомный Петербург», собственники квартир в доме поделились подробностями происходящего.



«Раздался громкий треск — и у меня в кухне по стенам пошли трещины. Они увеличиваются на моих глазах, появляются новые. Это межкомнатные перегородки, а не несущие стены. Но почему мы в принципе должны терпеть появление трещин в своих квартирах? Не нарушаются ли тем самым наши права? Когда укрепление началось, мы надеялись, что этим занимаются профессионалы, поэтому всё будет в порядке. Сейчас мы считаем, что нужно задуматься: нужен ли вообще новый дом через стенку от нас?» — рассказала на конференции Ирина Агафонова.

