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    СК проводит проверку ситуации в доме-«восьмиугольнике» на Малом проспекте П. С., где появились трещины в стенах

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    6 комментариев

    Следственный комитет проводит проверку по ситуации в доме на Малом проспекте Петроградской стороны, 1б, где появились большие трещины во время работ по укреплению фундамента. Об этом «Фонтанке» 5 сентября сообщила пресс-служба ведомства. Рядом с историческим домом, на месте одноэтажной пристройки, бизнес планирует возвести семиэтажный дом с подземной парковкой.

    В Следственном комитете пояснили «Фонтанке», что проводится процессуальная проверка: сотрудники выясняют, есть ли в происходящем состав преступления с чьей-либо стороны. 4 сентября представители СК осмотрели состояние дома и пообщались с жильцами.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что жители доходного дома Занина увидели трещины в своих квартирах 30 августа — спустя пару недель после начала работ по укреплению фундамента. 2 сентября специалисты установили на трещины маячки — и по ним фиксируется рост этих трещин. Жители сообщили о происходящем в МЧС, управляющей компании и застройщику будущего ЖК.

    5 сентября, во время пресс-конференции градозащитной коалиции «Бездомный Петербург», собственники квартир в доме поделились подробностями происходящего.

    «Раздался громкий треск — и у меня в кухне по стенам пошли трещины. Они увеличиваются на моих глазах, появляются новые. Это межкомнатные перегородки, а не несущие стены. Но почему мы в принципе должны терпеть появление трещин в своих квартирах? Не нарушаются ли тем самым наши права? Когда укрепление началось, мы надеялись, что этим занимаются профессионалы, поэтому всё будет в порядке. Сейчас мы считаем, что нужно задуматься: нужен ли вообще новый дом через стенку от нас?» — рассказала на конференции Ирина Агафонова.

    Она отметила, что, по ее мнению, культурно-историческая и туристическая ценность Дома Занина выше, чем всех новых жилых комплексов в центре города.

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    Еще одна жительница дома, Полина, рассказала «Фонтанке», что собственникам пообещали ежедневный мониторинг состояния стен и перекрытий. На новые трещины, как и на первые, установлены маячки. По ее словам, представители застройщика вместе с надзорными ведомствами проинспектировали подвал. Работы по укреплению фундамента продолжаются.

    Пристройка у Дома Занина, на месте которой намерены построить новый дом
    Пристройка у Дома Занина, на месте которой намерены построить новый домФото: «Яндекс.Карты»
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    МЧС и администрация Петроградского района не прокомментировали «Фонтанке» состояние Дома Занина к моменту публикации новости.

    Доходный дом Занина на Малом проспекте П. С., 1б, построен в 1914–1916 годах по проекту Николая Резвого и Льва Яругского. Он известен также как «дом-восьмиугольник» благодаря необычной форме двора-колодца. На брандмауэре дома — роспись в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пристройка у Дома Занина, на месте которой намерены построить новый дом
    Пристройка у Дома Занина, на месте которой намерены построить новый домФото: «Яндекс.Карты»

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    СКДом-восьмиугольникДоходный дом ЗанинаТрещины в стенах
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    Комментарии 6

    ilmwspb205005 Сен 2024 в 15:34
    Один олень- случайность, два олень тенденция. У метро Чкаловская уже был подобный случай. Нужно искать системную проблему. Я вырос на Петроградке и 15 лет работал. Мнение о администрации района после 2017 года у меня не лучшее.
    +0−0
    Ипсилон Ц05 Сен 2024 в 15:19
    из этих трещин в стене на тебя смотрит вся Украина 🇺🇦
    +0−0
    Oldsparta05 Сен 2024 в 15:04
    Это нитолько дом трещит по швам, а ещё и Беглов.
    +2−0
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