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Происшествия «Треск по всей квартире». Жители «дома-восьмиугольника» на Малом проспекте П. С. обеспокоены состоянием его стен

«Треск по всей квартире». Жители «дома-восьмиугольника» на Малом проспекте П. С. обеспокоены состоянием его стен

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17 комментариев

Жители дома на Малом проспекте Петроградской стороны, 1б, сообщили «Фонтанке» 3 сентября, что в их квартирах появились трещины, и они постепенно увеличиваются. В конце августа в доме начали укреплять фундамент перед строительством нового ЖК по соседству. Жильцы не исключают, что вибрации во время работ способствовали появлению трещин.

«Укрепление фундамента началось в 20-х числах августа. Первые трещины в квартирах мы увидели 30 августа. 2 сентября, после наших жалоб, техник установил нам маячки — и уже сегодня они фиксируют увеличение трещин. Треск стоит по всей квартире. Мы вызывали всех, кого могли», — рассказала «Фонтанке» жительница дома Полина.

По ее словам, 3 сентября трещины осмотрели сотрудники ЖКС № 2 Петроградского района, МЧС и представители застройщика будущего ЖК. 4 сентября местные жители ждут специальную комиссию, которая будет оценивать состояние дома.

«Жильцы дали согласие на укрепление фундамента. Но оно сопровождалось очень сильной вибрацией. Вполне вероятно, что трещины появились под влиянием этих работ», — отмечает Полина.

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Директор ЖКС № 2 Петроградского района, пресс-служба районной администрации и МЧС не предоставили «Фонтанке» комментариев о состоянии дома к моменту публикации новости.

Как сообщало издание «Канонер», в 2021 году земельный участок с гаражом на Малом проспекте Петроградской стороны, 1а, купил специализированный застройщик «Пегас». По данным системы «Спарк», он связан с группой компаний «Пик». В марте 2023-го был утвержден проект семиэтажного жилого дома на этом месте. Издание «Недвижимость и строительство Петербурга» отмечало, что, по документам, это должен быть клубный элитный дом на 19 квартир и 22 места в подземном паркинге.

Доходный дом Занина на Малом проспекте П. С., 1б, построен в 1914–1916-х годах по проекту Николая Резвого и Льва Яругского. Он известен также как «дом-восьмиугольник» благодаря необычной форме двора-колодца. На брандмауэре дома — роспись в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

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Дом-восьмиугольник Треск Стены Пегас Доходный дом Занина Строительство ЖК
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Комментарии
17
Sobaka
3 сентября 2024, 22:43
пока всё не угробят - не успокоятся, и это не только об этом городе
hyperborean
3 сентября 2024, 22:33
не губернатор, а изверг. пока не разрушит весь дореволюционный Петербург, он и его команда не успокоятся
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