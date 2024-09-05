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Власть Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым в Москве

Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым в Москве

6 567
13 комментариев

Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым. Это было один раз и много лет назад, бизнесмен говорил о своих планах. Об этом сообщает ТАСС 5 сентября.

«Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. <…> Он тоже был на одной из встреч в Кремле, он рассказывал о своих планах развития бизнеса. С тех пор мы с ним не виделись, контактов никаких никогда не поддерживали», — указал глава государства.

По его словам, у властей РФ не было никаких претензий к бизнесмену, в отличие от властей других стран. Путин также подчеркнул, что не встречался с Дуровым в Баку и даже не знал, что он там находится. Об этом же ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указав, что президент посетил Азербайджан 18–19 августа.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа, куда прилетел из Азербайджана 24 августа. Спустя двое суток стало известно, что Дурова обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе в соучастии в мошенничестве, соучастии в распространении наркотиков и в киберпреступлениях, а также в соучастии в хранении порнографического контента с несовершеннолетними. Позднее Дурова выпустили под залог в пять миллионов евро. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на улицах Парижа. Компанию ему составляла Юлия Вавилова — 24-летняя москвичка, стримерша и криптокоуч.

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Комментарии
13
Snow*
5 сентября 2024, 11:23
значит точно встречался не раз. Вопрос - почему вдруг решил это опровергнуть публично.
AndrewBarsik
5 сентября 2024, 11:26
Неуместно выглядит попытка поднять свой рейтинг рассказами про знакомство с всемирно известным предпринимателем Павлом Дуровым. Не поможет.
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