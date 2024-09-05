В Белоруссии зафиксирован факт нарушения госграницы, воздушные цели уничтожены

Вечером 9 августа белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины. Предположительно, это были ударные беспилотники. После чего президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным РИА, отдал указания на усиление в стране группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. 18 августа Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы постоянно нарушает границу с Белоруссией и разместила вблизи нее около 120 тысяч своих военных. Минск в ответ расставил свои силы вдоль всей украинской границы. 25 августа МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска от границы, обвинив Минск в значительной концентрации в приграничных территориях сил и вооружения под видом учений во избежание «трагических ошибок».