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Происшествия В Белоруссии зафиксирован факт нарушения госграницы, воздушные цели уничтожены

В Белоруссии зафиксирован факт нарушения госграницы, воздушные цели уничтожены

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10 комментариев

Белорусские военные ночью 5 сентября зафиксировали факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь в своем телеграм-канале. Приводится заявление начальника Главного штаба полковника Сергея Фролова.

«Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены», — сказал Фролов.

«По данному факту проводится проверка», — отмечается в сообщении.

Вечером 9 августа белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины. Предположительно, это были ударные беспилотники. После чего президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным РИА, отдал указания на усиление в стране группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. 18 августа Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы постоянно нарушает границу с Белоруссией и разместила вблизи нее около 120 тысяч своих военных. Минск в ответ расставил свои силы вдоль всей украинской границы. 25 августа МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска от границы, обвинив Минск в значительной концентрации в приграничных территориях сил и вооружения под видом учений во избежание «трагических ошибок».

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Комментарии
10
Эд Хэммет
5 сентября 2024, 10:04
Ну, покажите обломки дронов. Чьего они производства?
Kit.
5 сентября 2024, 10:20
Опять шахеды с пути сбились?
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