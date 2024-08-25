Украина призвала Белоруссию отвести войска от границы во избежание «трагических ошибок»

МИД Украины 25 августа призвал Белоруссию отвести войска от границы, обвинив Минск в значительной концентрации в приграничных территориях сил и вооружения под видом учений. Заявление дипломатического ведомства цитируют »Ведомости» и РБК.



В МИДе потребовали отвести военных на расстояние, равное дальности стрельбы огневых систем, во избежание «трагических ошибок»

Со ссылкой на данные разведки Киев утверждает, что в Гомельской области Белоруссии якобы скапливается личный состав, включая бойцов Сил специальных операций и ЧВК «Вагнер», часть которой базируется в республике с прошлого года, а также РСЗО, средства ПВО и инженерная техника.

