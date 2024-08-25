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    Украина призвала Белоруссию отвести войска от границы во избежание «трагических ошибок»

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    6 комментариев

    МИД Украины 25 августа призвал Белоруссию отвести войска от границы, обвинив Минск в значительной концентрации в приграничных территориях сил и вооружения под видом учений. Заявление дипломатического ведомства цитируют »Ведомости» и РБК.

    В МИДе потребовали отвести военных на расстояние, равное дальности стрельбы огневых систем, во избежание «трагических ошибок»

    Со ссылкой на данные разведки Киев утверждает, что в Гомельской области Белоруссии якобы скапливается личный состав, включая бойцов Сил специальных операций и ЧВК «Вагнер», часть которой базируется в республике с прошлого года, а также РСЗО, средства ПВО и инженерная техника.

    «Украина не собирается предпринимать недружественных действий против белорусского народа, но если произойдет нарушение границы, она будет считать военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии законной целью», заявили в МИД (цитата по РБК).

    18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы постоянно нарушает границу с Белоруссией и разместила вблизи нее около 120 тысяч своих военных. Минск в ответ расставил свои силы вдоль всей украинской границы.

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    УкраинаБелоруссияГраницаВойскаМИД
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    VKuser27909225 Авг 2024 в 22:24
    С официального сайта Президента Беларуси А. Г. Лукашенко: "24 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости.
    "На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. "Другой альтернативы нет, - подчеркнул Президент. - Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе". Александр Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба."
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