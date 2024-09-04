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    Ученик школы в Ленобласти получил оглушительную оплеуху от учителя и был госпитализирован в состоянии средней тяжести

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    Подросток из Всеволожского района в Ленобласти оказался в больнице после возможного конфликта со школьным учителем. Медики диагностировали у мальчика травматический отит. Подробности сообщили 47news 4 сентября.

    Накануне вечером за медицинской помощью обратился 13-летний ученик Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1. По словам мальчика, во время урока учитель ударил его ладонью по уху.

    В состоянии средней тяжести подростка положили в отделение оториноларингологии. В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства.

    Ранее «Фонтанка» писала о побоях в коррекционной школе № 4 Василеостровского района Петербурга. Руками размахивала учитель начальных классов, ее крики и доведение ребенка до истерики удалось записать на диктофон.

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