Шесть человек задержали за похищение бизнесмена в Подмосковье. Его заказал родственник

В Подмосковье правоохранители задержали шестерых подозреваемых в похищении предпринимателя. Об этом 4 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Зачинщиком преступления мог стать родственник бизнесмена.



По предварительным данным, похищение было совершено еще 20 августа в деревне Грибки городского округа Мытищи. Злоумышленники затолкали бизнесмена в машину и увезли в Солнечногорск.



По данным Следственного комитета региона, после похищения бандиты несколько дней удерживали свою жертву в арендованном доме. О пропаже мужчины в тот же день в полицию заявил его сын.



Источник: официальный канал ГСУ СК России по Московской области

В результате розыска правоохранители оперативно вышли на след злоумышленников. Троих из подозреваемых задержали у арендованного дома, в одной из комнат жилища нашли и похищенного мужчину. Еще троих человек задержали по месту жительства в Химках. Среди них — родственник пострадавшего, с которым у него были финансовые разногласия.



«Для реализации задуманного он [родственник] разработал план похищения и привлек еще пятерых своих знакомых», — говорится в сообщении ведомства.



У мужчин изъяли транспорт, на котором они перевозили бизнесмена, а также SIM-карту и телефон, с помощью которых они вели переписку с сыном жертвы. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело.

