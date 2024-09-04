Шесть человек задержали за похищение бизнесмена в Подмосковье. Его заказал родственник

В Подмосковье правоохранители задержали шестерых подозреваемых в похищении предпринимателя. Об этом 4 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Зачинщиком преступления мог стать родственник бизнесмена.
По предварительным данным, похищение было совершено еще 20 августа в деревне Грибки городского округа Мытищи. Злоумышленники затолкали бизнесмена в машину и увезли в Солнечногорск.
По данным Следственного комитета региона, после похищения бандиты несколько дней удерживали свою жертву в арендованном доме. О пропаже мужчины в тот же день в полицию заявил его сын.
В результате розыска правоохранители оперативно вышли на след злоумышленников. Троих из подозреваемых задержали у арендованного дома, в одной из комнат жилища нашли и похищенного мужчину. Еще троих человек задержали по месту жительства в Химках. Среди них — родственник пострадавшего, с которым у него были финансовые разногласия.
«Для реализации задуманного он [родственник] разработал план похищения и привлек еще пятерых своих знакомых», — говорится в сообщении ведомства.
У мужчин изъяли транспорт, на котором они перевозили бизнесмена, а также SIM-карту и телефон, с помощью которых они вели переписку с сыном жертвы. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.