Чем заняться в Петербурге в сентябре? Главные события и идеи времяпрепровождения

В Петербурге — начало театрального сезона, и многие театры подготовили свои премьеры. Поэтому ответов на вопрос, куда сходить в Петербурге в этом месяце, больше, чем обычно. Но есть и другие поводы, важные вехи истории города, которые тоже стоит вспомнить.



Музыкальное

Сначала — о важном: 8 сентября город будет вспоминать годовщину начала блокады, и многие мероприятия будут приурочены к этой дате.



Так, в 17.00 на улице Рубинштейна артисты театра «Зазеркалье» будут петь прямо из окон дома №13. В их исполнении прозвучат песни Никиты Богословского и Василия Соловьева-Седого, написанные в годы Великой Отечественной, а также песня Булата Окуджавы.



На Площади Искусств анонсирован концерт «Свеча памяти» — солисты Мариинского театра в сопровождении «Gabbiano Orchestra» под управлением Ларисы Габитовой исполнят сочинения российских и зарубежных композиторов. Начало в 19.30, вход свободный, 0+. Изображение свечи как символа памяти и благодарности зажжется на фасаде Михайловского дворца в 20.40.



А в 19.00 в Большом зале Филармонии пройдет общедоступный концерт оркестра штаба Ленинградского военного округа В программе — Ежи Петерсбурский, Дунаевский, Чернецкий, Иванов-Радкевич, Глиэр, Пахмутова, Джойс, Соловьев-Седой; Жарковский; Молчанов. 6+



Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»







Еще один приметный концерт состоится в Филармонии 17 сентября — но на него осталось всего 4 билета, и те — за приличные суммы. Не удивительно: хор musicAeterna и Теодор Курентзис включили в свою программу Концерт для хора на стихи Григора Нарекаци из «Книги скорбных песнопений» Альфреда Шнитке. Начало в 20.00, 6+.



Ну а основной сезон в Большом зале Филармонии откроется 25 сентября. Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под управлением Николая Алексеева исполнит Второй концерт Брамса (соло — Илья Папоян) и Шестую симфонию Шостаковича. Начало в 20.00, 6+



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В городе продолжаются уличные музыкальные фестивали: так, 6 и 7 сентября в «Севкабель Порту» пройдет KKinchevFest (выступают «План Ломоносова», Вадим Самойлов и «Алиса»), а 7 сентября в Юсуповском — «Стороны света» (участвуют Zventa Sventana, Отава Ё и другие).

Будем надеяться, до 11 и 13 сентября в Петербурге погода не испортится, но послушать про «Вальс-бостон», который танцует Осень, — понятный акт ностальгии, совершить который можно в БКЗ «Октябрьский». Правда, судя по его афише, поводы концертов разные: 11 сентября Александр Розенбаум поет в честь довольно давно прошедшего Дня военно-морского флота, а 13 — под эпиграфом «Дождь... Над Невой туман...» (оба концерта — 12+).



Кстати, в БКЗ можно будет вернуться в конце месяца — там 27 сентября концерт в рамках своего юбилейного тура даст группа «Мельница» (начало в 19:00, 6+).



А за день до того будет душевно заглянуть в «Космонавт» послушать группу «Торба-на-Круче» (16+).



Театральное

Во-первых, продолжается Международный театральный фестиваль «Александринский», и это возможность посмотреть не только премьеру спектакля «Мать. Горькая пьеса» (18+) в постановке Константина Богомолова 5 сентября (а ждут эту премьеру еще с прошлого фестиваля), но и привозные спектакли. Да, не повезло: не доехал вьетнамский театр с кукольным спектаклем на воде, опоздал на день театр из Азербайджана (тем не менее, спектакль «Иблис и...» (16+) еще можно посмотреть 4 сентября), но программа на этом не заканчивается. 20 и 21 сентября на Александринской сцене выступит Театральная компания «Сетор де ареас изоладас» из Бразилии со спектаклем «Юпитер и чайка. Без театра жить невозможно» (18+). Фестиваль «заглянет» и в октябрь, подробнее — в анонсе.



«Машина Чехов» Источник: alexandrinsky.ru







В самом Александринском грядет премьера спектакля «Екатерина и Вольтер» (16+) в постановке нового худрука театра Никиты Кобелева — посмотреть постановку можно будет 8 сентября в Царском фойе.



А двумя днями раньше, 6 сентября в «Таком театре» — интересная премьера ученика Андрея Могучего — Фамила Джавадова — «Хрустальный мир» (18+) по Виктору Пелевину.



Мариинский театр будет открывать сезон аж трижды — по числу зданий: 5 сентября — в Концертном зале театра (там прозвучит Торжественная месса Бетховена под управлением Валерия Гергиева, 6+), 6 — на Новой сцене (там маэстро продирижирует «Хованщиной», 12+), а 11 сентября — на исторической сцене (там прозвучат «Мертвые души» Щедрина, 12+).



В ТЮЗе 6 сентября — премьера «Маскарада» (16+) по драме Лермонтова в постановке Сусанны Цирюк.



А в Новой Голландии гостят москвичи: Брусникинцы и «Практика» 7 сентября представлят спектакль «Транссиб», родившийся в 6-дневной поездке на поезде «Россия» по маршруту Москва-Владивосток. Начало в 20:00, 12+.



Потом можно заглянуть в «Мастерскую» — 12 сентября там сыграют «Превращение» (16+) по Кафке в постановке Романа Габриа. Для тех, кто любит современный театр.

И во второй половине месяца, 16–17 сентября, сходить на гастроли МТЮЗа на сцене БДТ: труппа ведет спектакли «Леди Макбет нашего уезда» Камы Гинкаса и «Марию Стюарт» Петра Шерешевского.

Ну а с полным списком предстоящих в сезоне театральных премьер (о которых известно к настоящему моменту) можно познакомиться в обзоре «Фонтанки».



Выставки

Под занавес лета в Музее Академии художеств открылась выставка дипломных работ выпускников — и там много интересного, ведь в Академии учат и живописцев, и графиков, и скульпторов, и архитекторов, — так что работы представлены в разных видах искусства. А кроме того, студенты, чьи работы представлены на выставке, — родом из разных стран. А значит, среди сюжетов можно заметить немало тех, которые характеризуют их культуру, — что немало разнообразит впечатление. Выставка открыта весь сентябрь. 0+



Источник: предоставлено Музеем Академии Художеств







Приятную небольшую выставку медиаискусства «Сады» открыли в «Доме 12» в Новой Голландии. Сейчас в Петербурге мало, где и когда можно посмотреть подобные работы: для этого жанра — не лучшие времена. А тут и авторы зарубежные, и вход бесплатный (только надо регистрироваться заранее), и атмосфера позволяет на чуточку задержать ушедшее лето. 12+



Источник: предоставлено организаторами







Непременно постарайтесь заглянуть на новую выставку в филиале Музея городской скульптуры «Невский, 19». Туда требуется предварительная запись, и помещение открывают для публики раз в две недели, но там рассказывают об интересных сюжетах жизни города. Например, сейчас — о памятниках, которые переезжали.



Из нового — к 8 сентября в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости откроется выставка «Городские хроники. Блокада. 1941–1944». На ней собраны блокадные дневники, фотографии, предметы блокадного быта, продуктовые карточки и художественные произведения.



1 из 2 Источник: предоставлено организаторами

Кино

Какое время — такие и международные фестивали. Зато можно открыть для себя принципиально новую культуру. Так, с 7 по 11 сентября в киноцентре «Родина» можно посмотреть фильмы Фестиваля актуального китайского кино. Впервые в Россию приедут 5 картин: «Холодный детектив», «Повесть без слов», «100 ярдов», «Исчезающая тень», «Слепой меч 2».



Источник: кадр из фильма







А с 12 по 22 сентября в «Авроре» ждут Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В его программе — фильмы о режиссере Мишеле Гондри, музыкантах Нике Кейве и Рюити Сакамото, голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерман и культовом нью-йоркском фотографе Джеймсе Хэмилтоне, а также лента-победитель программы «Док Индустрия» и лучшие картины Beat прошлых лет.



В городе

Ну, и пока не поздно (в частности, пока не наступила зима), — гуляйте по городу. Для этого есть немало хороших поводов. Например, 11 сентября можно заглянуть на Дворцовую — в этот день как раз исполнится 190 лет со дня освящения Александровской колонны.



17 сентября загляните на Итальянскую: 95 лет назад опереттой «Холопка» открылся Театр музыкальной комедии. Если же предпочитаете другие жанры, подождите до 28 сентября — как раз исполнится 120 лет с открытия Театра им. В.Ф. Комиссаржевской,



А вот по Невскому ходите осторожно: 20 сентября будет 165 лет с катастрофы на Полицейском (нынешнем Зеленом) мосту, когда горожане набились на него смотреть световое шоу (как сейчас бы сказали), выломали решетку и попадали в Мойку. Впрочем, все остались живы. А шоу устраивали по поводу приезда принцессы Дагмары — будущей Марии Федоровны.



23 сентября — вековой юбилей одного из страшнейших наводнений в истории города, второго по силе за его историю. При хорошей погоде — пройдитесь вдоль Невы или проверьте свое знание исторических водомерных футштоков и мемориальных досок, напоминающих об уровне подъема воды в наводнения.



Ну, а если повезет и никаких наводнений не случится, 30 сентября сходите поздравьте с 55-летием первый в стране алюминевый мост — Коломенский через канал Грибоедова (для тех, кто потерялся, — это недалеко от площади Тургенева).



Также в городе с 11 по 14 сентября пройдет Международный форум объединенных культур, его программа, в основном, деловая, но также запланированы и мероприятия для широкой публики, включая концерт на Дворцовой площади. Подробности — на страницах «Фонтанки».



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

