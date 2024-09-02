Сны, пиры и Боярский-герцог. Чего ждать от петербургских театров в новом сезоне

Фото: БДТ имени Г. А. Товстоногова Поделиться Поделиться





Наступил сентябрь — время школьников и театралов. Первые несут букеты учителям, вторые — любимым актерам и режиссерам, по которым успели соскучиться. Судя по количеству премьер в петербургских театрах, это взаимное чувство. Рассказываем, какие новые спектакли можно будет увидеть в сезоне-2024/2025.



Федеральные государственные театры В БДТ им. Товстоногова осенью покажут трилогию, поставленную молодыми режиссерами по мотивам «Маленьких трагедий». Это короткие спектакли без антракта, объединенные темой «гибельного пира смерти», — пир-убийство («Моцарт и Сальери»), пир с убийственной потусторонней силой («Каменный гость») и пир в погибающем городе («Пир во время чумы»). Даты премьер пока неизвестны, однако первую часть, поставленную Александрой Толстошеевой, зрители смогут уже скоро увидеть на главной сцене.



Фото: БДТ имени Г. А. Товстоногова Поделиться Поделиться





Главную премьеру Александринского театра ждали в прошлом сезоне, но в итоге публика увидела постановку Константина Богомолова только к осени (ближайший показ из премьерных — 5 сентября). «Мать. Горькая пьеса» (18+) создана не по главному роману Максима Горького из советской школьной программы. Это самостоятельная пьеса режиссера и его соавтора Анны Носовой — и первая работа Богомолова в одном из главных театров Петербурга. «Мать» открыла XV Международный театральный фестиваль «Александринский», в рамках которого состоится еще одна премьера — «Екатерина и Вольтер». В его основе лежит переписка между российской императрицей и французским философом, а сам спектакль Никиты Кобелева посвящен осмыслению истории страны и отношений между двумя великими людьми.



На декабрь запланирована премьера спектакля Николая Рощина «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. Постановка составит дилогию с «Вороном», который с успехом идет в театре с 2016 года. В феврале на основной сцене ожидается еще одна премьера от Кобелева — «На дне» по пьесе Максима Горького. А Валерий Фокин планирует обратиться к библейской теме в спектакле «Иов».

Новая сцена в этом году представит публике две премьеры. Андрей Прикотенко выпускает спектакль по роману Гончарова «Обломов», это будет первая его работа в Александринском. Елена Павлова («Чайка») ставит «Лапшина» по пьесе Юрия Германа и сценарию Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин», его можно будет увидеть в июне.



Фото: Александринский театр Поделиться Поделиться





В Малом драматическом — Театре Европы этой осенью покажут новый спектакль Яны Туминой «Бег. Восемь снов». Авторское прочтение знаменитой пьесы Булгакова, в которой тесно переплелись частные истории героев с историей страны, должно было состояться еще в прошлом сезоне. Теперь премьера назначена на октябрь и, судя по всему, состоится в середине месяца. Это третья работа Туминой в театра Льва Додина после «Где нет зимы» и «Будь здоров, школяр».



Городские государственные театры ТЮЗ им. Брянцева выпускает в этом сезоне сразу девять премьер, в числе которых «Драма на охоте» Чехова, постановка по произведениям Василя Быкова и «Что случилось с Бэби Джейн?» Генри Фаррелла. Первым же выйдет «Маскарад» (16+) по пьесе Лермонтова — спектакль можно будет увидеть уже 6 сентября. Собственное прочтение «Отелло по-русски» представит зрителям Сусанна Цирюк, это ее первая работа в новом статусе главного режиссера театра. Обладательница «Золотой маски» и других важных театральных премий видит явное сближение между сюжетами Лермонтова и Шекспира — бурные страсти, давление социума, невозможность жить, постоянно скрывая лицо маской благопристойности. Главным художественным образом постановки станет ледяной Петербург, одновременно реальный и инфернальный, персонажей оденут в костюмы, сочетающие в себе стимпанк и моду XIX века, а в самой постановке будут использованы стихи не только Лермонтова, но и Байрона, Ахматовой, Брюсова, Северянина и Белого.



Большой театр кукол тоже начнет сезон с обращения к классике — а именно к творчеству Александра Пушкина. «Евгений Онегин» станет первой премьерой театра, которая будет посвящена 225-летию со дня рождения поэта. Подробностей в театре не раскрывают, однако рассказали, что постановку можно будет увидеть в ноябре. А в сентябре БТК в рамках работы своего Центра развития режиссуры проведет фестиваль «Стены», где представит семь новых спектаклей молодых режиссеров по «Божественной комедии» Данте Алигьери. В прошлом сезоне постановщики исследовали «Ад», в этот раз зрителей ждет путешествие по «Чистилищу». Посмотреть спектакли можно будет с 17 по 22 сентября в пространстве Средней сцены.

Еще одна версия «Евгения Онегина» ждет петербургских любителей оперы в Михайловском театре. В 2023 году художественный руководитель балета Начо Дуато дебютировал как оперный режиссёр с постановкой «Кармен». В этом сезоне он берется за русскую классику вместе со своими постоянными соавторами — художником-постановщиком Джафаром Чалаби и художницей по костюмам Ангелиной Атлагич. Вместе они 10 октября представят зрителям шедевр Петра Чайковского в неоклассическом стиле. 12+



Театр им. Ленсовета выпускает осенью сразу две премьеры. Алексей Сидельников ставит на Малой сцене «Счастье мое» (16+) — историю о девушке и юноше, которые встречаются посреди послевоенной разрухи. Один день становится определяющим в их жизни, где, несмотря на все обстоятельства, всегда есть место для тихого личного счастья, которое принадлежит только тебе и никому больше. Посмотреть спектакль впервые можно будет 29 сентября. А 26 октября состоится премьера «Ромео и Джульетты» (16+) — пьесы, которую режиссер Мария Романова называет миром красоты, любви, смерти, вражды и упования на мир. Увести туда зрителя должны юные Алиса Рейфер и Сергей Филиппович (Джульетта и Ромео), а также Михаил Боярский, Антон Падерин, Анна Мигицко, Александр Крымов. Театр «Мастерская» 1 сентября открыл сезон премьерным спектаклем «Как важно быть серьезным» (16+). Ироничная пьеса Оскара Уайльда в руках молодого режиссера Сергея Панькова превратилась в исследование природы театра, где помощника режиссёра играет действительный помреж театра «Мастерская», машиниста сцены — реальный монтировщик, гримёра — гримёр, а костюмера — костюмер. 12 и 13 сентября на сцене состоится «Превращение» (16+): Роман Габриа поставил бессмертную историю о том, как Грегор Замза в своей постели превратился в жука. Продолжая свои эксперименты, Габриа на этот раз пробует оживить на сцене анимацию при помощи усилий художников и особой пластики актеров. Александр Баргман 14 и 15 ноября представит зрителям спектакль «Мой бедный Марат» (16+) по пьесе советского классика Алексея Арбузова. В ролях — Евгений Шумейко и Сергей Агафонов. А на декабрь намечена абсолютно рождественская по духу постановка «Мой дедушка был вишней» на основе мудрой и доброй книги Анджелы Нанетти.



Молодежный театр на Фонтанке, между тем, приобрел эксклюзивные права на пьесу Вуди Аллена «Бруклинская сказка» и готовится представить ее публике в премьерном спектакле Семена Спивака. Историю о том, как к гангстерам попадает картина эпохи Ренессанса и внезапно делает их лучше, режиссер называет солнечной и очень жизненной: «В пьесе говорится о том, что мы — песчинки. И встреча с божественным делает нас лучше всегда. Меня эта тема волнует страшно. У меня тоже была в жизни встреча, после которой я сильно изменился». Постановку можно будет увидеть осенью. А в первой половине 2025 года состоится премьера спектакля Михаила Черняка по пьесе Альфреда Мюссе «Любовью не шутят». Ставят ее очень редко, а режиссер к тому же собирается наполнить действие музыкой и песнями — довольно смелое решение.

В «Балтийском доме» тоже планируют постановку незаезженного материала — современную китайскую пьесу драматурга Ляо Имэя «Влюбленный носорог» (18+). Премьера станет режиссерским дебютом Валерия Степанова, актера Александринского театра, который начинал свой творческий путь в «Балтийском доме». Кстати, в Китае «Влюбленного носорога» называют «Библией любви», и он действительно ею является для молодежи. В декабре на Большой сцене покажут «Калину красную» (16+) от Сергея Потапова, мастера яркого магического реализма. В день всех влюбленных состоится премьера «Пигмалиона» (16+) — великую и смешную историю о превращении цветочницы в леди поставила Наталья Индейкина. К 9 Мая и юбилею Победы театр-фестиваль готовит «Сестру печали» (18+) о судьбе военного поколения. Повесть фронтовика-ленинградца Вадима Шефнера переносит на сцену Анатолий Праудин. А в конце сезона зрителей ждет легкая и ироничная постановка «Унесенные Голливудом» (16+) по пьесе Рона Хатчинсона от автора хита «НеПлохие парни» Дмитрия Петруня.



Премьеру в Театре комедии имени Акимова придется ждать до февраля — но зато это будет постановка в духе одного из старейших театров Петербурга, который в этом году отмечает свое 95-летие. Художественный руководитель театра Татьяна Казакова ставит «Школу злословия» — пьесу Ричарда Шеридана, которая шла на этой сцене в 1937 году. Сейчас от знаменитого спектакля Николая Акимова остались только редкие фотографии. Премьера станет своего рода данью любви и памяти выдающемуся режиссеру и художнику, а декорации и костюмы Андрея Климова никого не оставят равнодушным. Другая премьера предназначена для самых благодарных зрителей театра. Автор всех детских хитов театра Сергей Романюк ставит «Незнайку». Его можно будет увидеть весной, в театре уверены, что сказка по традиции понравится не только юным зрителям, но и взрослым.



Областные государственные театры В репертуаре Театра на Васильевском до конца года появятся семь новых спектаклей. Семейный «Смеялись мы — хи-хи» (12+) по мотивам бестселлера Ирины Пивоваровой «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса» и детскому школьному фольклору можно будет посмотреть уже 14 сентября. 5 и 6 октября на Большой сцене состоится премьера спектакля Галины Зальцман «Жертвоприношение» (18+) по сценарию Андрея Тарковского. На конец ноября запланирована постановка пьесы «Не понравится — уйду», которую написал известный сатирик Семен Альтов. В декабре на молодой сцене «ЛОФТ» впервые сыграют «Маменьку», поставленную Олегом Сологубовым на основе романа Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Там же весной ожидается премьера «Дуэли» по одноимённой повести Антона Чехова. К Новому году театр намерен подарить петербуржцам новогодний мюзикл «Чародеи», а в феврале состоится самая крупная премьера сезона — «Борис Годунов». В постановке Руслана Нанавы будут заняты все ведущие актеры театра.



Фото: Театр на Васильевском Поделиться Поделиться





Театр на Литейном 22 ноября порадует зрителей музыкальной комедией-детективом. Она называется «Гранд-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха». Место действия пьесы — Литейный театр начала ХХ века, в тот период, когда на сцене играла труппа Гранд-Гиньоля, шокирующая зрителей бульварными сюжетами и кровавыми драмами. Ставит Сергей Морозов, пьесу специально для него написали драматурги и поэты Константин Рубинский и Максим Максимов. А под Новый год в театре приземлится «Маленький принц» в инсценировке Маргариты Кадацкой и постановке московского режиссера Ленары Гадельшиной.



Независимая и камерная сцена «Театр Дождей», несмотря на все потрясения, открыл новый сезон и готовится порадовать зрителей премьерой спектакля «Таланты и поклонники». Постановку пьесы Островского актеры начали репетировать в прошлом году вместе с основательницей театра и его главным режиссером Натальей Никитиной. В июле она скончалась. В память о ней команда театра доведет дело до конца и покажет спектакль в октябре или ноябре. Выпускать его будет актер Александр Иванов. А в конце сезона у Дождей, возможно, будет еще одна премьера — по жизнеутверждающей пьесе Дениса Вепса «Город потерянных людей». Репетиции начнутся зимой, после того, как театр отпразднует свой 35-й день рождения.



«Такой театр» в пространстве «Скороход» 6 сентября покажет премьеру «Хрустальный мир» (18+) по рассказу Виктора Пелевина. Режиссер Фамил Джавадов поставил свой спектакль в рамках лаборатории «RE: генерация». Центральной темой в истории о двух юнкерах, патрулирующих Шпалерную в годы революции, он считает встречу со злом — и то, как легко бывает пропустить это зло, увлекшись повседневными делами и удовольствиями. История циклична, природа человека неизменна, неусвоенные уроки приходится повторять вновь и вновь.



«Женитьба» по мотивам одноименной пьесы Гоголя станет главной премьерой зимы в Театре на Садовой. Режиссер Андрей Прикотенко превратил комедию о нерешительном женихе в историю о женском одиночестве, о невозможности найти любовь, ради которой стоит жить. Действие перенесено в современную Москву, что добавляет будущему спектаклю актуальности.

«Невидимый театр» под руководством Семена Серзина представит в новом сезоне две премьеры. Первой станет «Тихий свет», которую актеры репетируют с главным режиссером. Пьеса Романа Козырчикова о семье из степного поселка и пропущенном мимо счастье пользуется большой популярностью в российских камерных театрах, одна из постановок вошла в лонг-лист «Золотой маски-2024». Второй премьерой будет спектакль «Лихо» по народным сказкам и сказам. Его ставит актер Невидимого театра Владимир Карпов, которого постоянные зрители наверняка помнят по колоритной роли провинциального поэта в уличном хите «Как хорошо мы плохо жили». Даты спектаклей пока неизвестны.



Петр Шерешевский, который с прошлого года руководит сразу двумя театрами — ТЮЗом в Москве и Камерным театром Малыщицкого в Петербурге, — в ноябре представит в КТМ премьеру «Три». После долгого периода постановок точно по тексту режиссер сочинил вместе с актерами собственную драму на основе чеховских «Трех сестер». В числе сотворцов, которые исполнят роли в спектакле, — Александр Худяков, Геннадий Алимпиев, Полина Диндиенко, Антон Падерин, Татьяна Ишматова, Дмитрий Хасанов, Надежда Черных. Видеокамеры и экраны прилагаются.



Театр «Суббота» после напряженного юбилейного сезона тоже выпускает премьеру по «Трем сестрам» — и тоже «по мотивам», и тоже сочиненную режиссером Татьяной Ворониной вместе с актерами. Для театралов такое совпадение будет замечательным подарком: всегда интересно сравнить видение одного и того же сюжета на разных сценах. Под конец прошедшего сезона все мы обогатились одновременно тремя прочтениями толстовского «Воскресения», теперь на очереди Чехов. Спектакль «Реникс» станет перекрестьем классики и личных воспоминаний, документальных историй, которые перекликаются с «Тремя сестрами». Художник спектакля — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Елена Жукова.



Независимый проект Александра Крымова Черный театр готовит сезонную премьеру на площадке «Скороход». 12 сентября там покажут «Утиную охоту» (16+), которая, судя по анонсам в соцсетях, имеет к пьесе Александра Вампилова опосредованное отношение. Режиссер превращает историю Зилова в серию снов, усиливает нелинейность повествования и перемещает все происходящее в голову главного героя — так рождается откровенная фантасмагория с Иваном Санниковым в главной роли.



Социально-художественный театр, где этим летом прошла громкая премьера «Дракона» в постановке актера Федора Федотова, начинает сезон без новых спектаклей на главной сцене. Однако в рамках программы «Под крылом» зрители смогут увидеть две новые постановки — «Подросток. Видеоблог» и «Спектакль, которого нет». «Под крылом» — это проект-содружество СХТ и молодых театральных коллективов. «Подростка» поставил молодой режиссер Виктор Тихонович, он же играет главную роль. Это монолог-исповедь юноши, чьи идеалы не выдержали столкновения с реальной жизнью. В спектакле принимают участие актеры СХТ и выпускники курса Алексея Козлова.



Малый театр кукол порадует премьерами всех своих зрителей — от малышни и подростков до серьезных взрослых. Первые в декабре смогут увидеть «Когда пошел снег» — сказку о том, как два весёлых небесных повара случайно уронили на землю кусочек теста, а из него получился маленький щенок и пошел искать себе на свете друга. Детям школьного возраста в театре рекомендуют посетить премьеру канонического «Медного всадника» в октябре и веселых «Двенадцати стульев» в ноябре, а также спектакль «Мое пристрастие к Диккенсу», в котором режиссер Ксения Проценко вместе с актерами Игорем Перуновым и Ольгой Ведерниковой рассказывает о девочке с огромной фантазией. Она любила литературу — а литература спасала ей жизнь. Наконец, взрослые зрители под Новый год увидят премьеру по легендарной повести Венички Ерофеева «Москва—Петушки» — спектакль о непростом путешествии во времени и пространстве в окружении предметов стекольной промышленности.



Клара Хоменко, «Фонтанка.ру»