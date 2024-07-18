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    Балетмейстер Начо Дуато ставит оперу «Евгений Онегин» в Михайловском театре

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    Известный испанский хореограф Начо Дуато, занимающий пост художественного руководителя балета Михайловского театра, поставит в нем «Евгения Онегина» Чайковского. Это вторая оперная постановка Дуато — в 2023-м он уже дебютировал в новом качестве на сцене Михайловского оперой Бизе «Кармен».

    «Трогательная и лиричная опера Чайковского возвращается на нашу сцену в новой оригинальной постановке, — говорится в сообщении театра. — Спектакль приурочен к особенной дате — 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина».

    Премьера состоится 10, 11 и 12 октября. Над новым спектаклем Дуато работает со сценографом Джаффаром Чалаби, художницей по костюмам Ангелиной Атлагич и главным дирижером театра Александром Соловьевым. 12+

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