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    Театры

    Премьеру первой постановки Константина Богомолова в Александринском театре перенесли на сезон

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    Спектакль «Мать», премьера которого должна была состояться в начале ноября в рамках международного фестиваля «Александринский», получил новые даты. «Фонтанка» заметила, что теперь сроками премьеры названы 30 и 31 августа, а также 1 сентября 2024 года.

    Четырехчасовой спектакль с двумя антрактами по пьесе Максима Горького режиссер должен был поставить с художником Ларисой Ломакиной, которая занималась сценографией и костюмами, видеохудожником Аланом Мандельштамом и художником по свету Иваном Виноградовым.

    В Александринком театре «Фонтанку» заверили, что перенос не имеет политического подтекста: режиссер просто не успевал подготовить постановку к первоначальной дате. По информации наших источников, репетиций на сцене Александринки, действительно, еще не было.

    Константин Богомолов — художественный руководитель Театра на Бронной.

    XIV Международный театральный фестиваль «Александринский» идет с 8 сентября. О том, какие спектакли на нем представлены, «Фонтанка» рассказывала в отдельной публикации. А о том, какие премьеры в театрах пройдут в этом сезоне в целом — в обзоре.

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    Константин БогомоловАлександринский театрМаксим ГорькийСпектакльПремьераТеатр
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