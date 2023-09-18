Премьеру первой постановки Константина Богомолова в Александринском театре перенесли на сезон

Спектакль «Мать», премьера которого должна была состояться в начале ноября в рамках международного фестиваля «Александринский», получил новые даты. «Фонтанка» заметила, что теперь сроками премьеры названы 30 и 31 августа, а также 1 сентября 2024 года.
Четырехчасовой спектакль с двумя антрактами по пьесе Максима Горького режиссер должен был поставить с художником Ларисой Ломакиной, которая занималась сценографией и костюмами, видеохудожником Аланом Мандельштамом и художником по свету Иваном Виноградовым.
В Александринком театре «Фонтанку» заверили, что перенос не имеет политического подтекста: режиссер просто не успевал подготовить постановку к первоначальной дате. По информации наших источников, репетиций на сцене Александринки, действительно, еще не было.
Константин Богомолов — художественный руководитель Театра на Бронной.
XIV Международный театральный фестиваль «Александринский» идет с 8 сентября. О том, какие спектакли на нем представлены, «Фонтанка» рассказывала в отдельной публикации. А о том, какие премьеры в театрах пройдут в этом сезоне в целом — в обзоре.