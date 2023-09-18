Премьеру первой постановки Константина Богомолова в Александринском театре перенесли на сезон

Спектакль «Мать», премьера которого должна была состояться в начале ноября в рамках международного фестиваля «Александринский», получил новые даты. «Фонтанка» заметила, что теперь сроками премьеры названы 30 и 31 августа, а также 1 сентября 2024 года.



Четырехчасовой спектакль с двумя антрактами по пьесе Максима Горького режиссер должен был поставить с художником Ларисой Ломакиной, которая занималась сценографией и костюмами, видеохудожником Аланом Мандельштамом и художником по свету Иваном Виноградовым.

