Умерла создательница петербургского Театра Дождей Наталья Никитина

Создатель и бессменный художественный руководитель петербургского Театра Дождей Наталья Никитина скончалась рано утром 19 июля в Петербурге. Об этом сообщается на странице театра.



«Основатель и бессменный художественный руководитель Театра Дождей. Наша МАМА. Это трудно писать, в это невозможно поверить, это нереально пока принять», — говорится в публикации.



Наталья Никитина была режиссером большинства спектаклей, составляющих репертуар театра, который она, выпускница ЛИТМО, участница студенческого студийного театрального движения 1970–1980-ых годов, основала в 1989 году. Тогда группа актеров отделилась от театра «Суббота» — после двух месяцев скитаний, коллектив обосновался в помещении красного уголка РЭУ № 12 на набережной Фонтанки, 130. Условием было сыграть новогодний спектакль для жителей микрорайона — и 7 января 1990 года театр открыл двери постановкой «Тик-так, тик-так, время — это не пустяк!»

