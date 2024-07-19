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    Умерла создательница петербургского Театра Дождей Наталья Никитина

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    Создатель и бессменный художественный руководитель петербургского Театра Дождей Наталья Никитина скончалась рано утром 19 июля в Петербурге. Об этом сообщается на странице театра.

    «Основатель и бессменный художественный руководитель Театра Дождей. Наша МАМА. Это трудно писать, в это невозможно поверить, это нереально пока принять», — говорится в публикации.

    Наталья Никитина была режиссером большинства спектаклей, составляющих репертуар театра, который она, выпускница ЛИТМО, участница студенческого студийного театрального движения 1970–1980-ых годов, основала в 1989 году. Тогда группа актеров отделилась от театра «Суббота» — после двух месяцев скитаний, коллектив обосновался в помещении красного уголка РЭУ № 12 на набережной Фонтанки, 130. Условием было сыграть новогодний спектакль для жителей микрорайона — и 7 января 1990 года театр открыл двери постановкой «Тик-так, тик-так, время — это не пустяк!»

    «Последний день Наталья Васильевна вспоминала пьесу и спектакль «Три сестры»: «Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе...»», — рассказали в Театре дождей.

    О дате и времени прощания и похорон будет объявлено позднее.

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