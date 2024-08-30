В Александринском театре поставят Гоцци, Гончарова, Горького и библейский сюжет

Александринский театр открывает сезон 30 августа спектаклем «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова на основной сцене. Премьера будет сыграна в рамках фестиваля «Александринский», который также включает выступления театров из других стран: Сербии, Азербайджана, Бразилии и Турции. К сожалению, не смог приехать театр Тханг Лонг из Вьетнама c кукольным спектаклем на воде — зрителям возвращают деньги за билеты. Но в течение года публику ждет несколько премьер.



Осенью начнет репетиции Николай Рощин — в декабре на основной сцене запланирована премьера его спектакля «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. Этот спектакль составит дилогию со спектаклем «Ворон». В феврале на основной сцене пройдет премьера спектакля нового худрука театра Никиты Кобелева — «На дне» по пьесе Максима Горького.

