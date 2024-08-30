В Александринском театре поставят Гоцци, Гончарова, Горького и библейский сюжет

Александринский театр открывает сезон 30 августа спектаклем «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова на основной сцене. Премьера будет сыграна в рамках фестиваля «Александринский», который также включает выступления театров из других стран: Сербии, Азербайджана, Бразилии и Турции. К сожалению, не смог приехать театр Тханг Лонг из Вьетнама c кукольным спектаклем на воде — зрителям возвращают деньги за билеты. Но в течение года публику ждет несколько премьер.
Осенью начнет репетиции Николай Рощин — в декабре на основной сцене запланирована премьера его спектакля «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. Этот спектакль составит дилогию со спектаклем «Ворон». В феврале на основной сцене пройдет премьера спектакля нового худрука театра Никиты Кобелева — «На дне» по пьесе Максима Горького.
На Новой сцене театра впервые поставит Андрей Прикотенко, его спектакль — по роману Гончарова «Обломов». Там же Елена Павлова, которая уже ставила в Александринском «Чайку», в июне выпустит спектакль «Лапшин» по пьесе Юрия Германа и сценарию Алексея Германа «Мой друг Лапшин».
Ну а президент театра Валерий Фокин обращается к библейской теме и планирует работу над спектаклем «Иов».
Ранее Валерий Фокин рассказал о причинах, побудивших его оставить пост художественного руководителя Александринского театра.