«Я думал всегда о человеке, который может занять мое место». Валерий Фокин объяснил смену руководства Александринского театра

Александринский театр 30 августа, по традиции, после возложения алых и белых роз к могилам императрицы Елизаветы Петровны, основавшей театр, и императрицы Александры Фёдоровны, в чью честь он назван, провел сбор труппы. В этом году встреча была необычной — что отметила в своей поздравительной телеграмме министр культуры Ольга Любимова: Валерий Фокин, как стало известно в июле, передал пост художественного руководителя театра Никите Кобелеву и стал президентом театра, а Сергей Емельянов ушел с поста директора, и теперь эта должность перешла к Александру Маличу, ранее работавшему генеральным продюсером Новой сцены.



Перемены Валерий Фокин объяснил в своем обращении к коллективу — а затем и журналистам.

«Любой театр в определенный период должен произвести перезагрузку (не будем произносить слово «перестройка» — некоторые его пугаются: кое-кто помнит еще — хотя там было много хорошего; поэтому — «перезагрузка»). Немирович-Данченко, великий театральный мудрец, давал театру 12–15 лет. Он не имел в виду, что театр должен закрыться, здание нужно разрушить и что-то построить другое. Он имел в виду театр как живой организм, который должен произвести некоторую коррекцию, обновление. Посмотреть, чего добились, что устарело, что не работает, какие возникли штампы, какие трудности. [...] Когда Станиславский написал письмо «Караул!» […], где он писал, что «все разрушено», «ничего нет» (а Художественному театру было только 10 лет, он был в самом фаворе), он написал «выхода нет» — в конце. И Немирович-Данченко ему ответил, что «выхода и не будет». Потому что в театре в одно время надо дать приоритет одним направлениям, а в другое — другим. В театре нужен баланс, и нужно все время следить, чтобы он был».



Этой перезагрузкой Фокин и объяснил смену руководства театра.



«Я думал всегда о человеке, который может занять мое место. Это нормально, у меня никогда не было по этому поводу комплексов, наоборот. Но это оказалось не так просто. Я по молодости выступал на всяких режиссерских конференциях, предъявлял претензии старшим коллегам: «Вы сидите, не пускаете нас, молодых...» Они говорили: «Ну, это вообще сложно...» «Что сложного?» — продолжал я. Сейчас я, конечно, их понимаю. Одно дело — если ты не пускаешь, потому что не хочешь: мол, «я-то хочу, но любовь к театру, боязнь потерять его не дает мне этой возможности». Можно же и так формулировать. Но если этого вранья нет, а есть искренность — это не так просто. Потому что профессия предполагает сочетание способностей — и режиссерских, и административных, и организационных. [...] Никита Викторович [Кобелев], наряду с режиссерскими способностями, обладает вкусом и тягой к этому».

