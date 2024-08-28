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Афиша Plus В «Севкабель Порту» пройдет двухдневный «тяжелый» KKinchevFest

В «Севкабель Порту» пройдет двухдневный «тяжелый» KKinchevFest

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Рок-фестиваль KKinchevFest будет проходить в «Севкабель Порту» два дня — 6 и 7 сентября. На нем выступят группы «План Ломоносова», Вадим Самойлов и «Алиса». 16+

В этом году перед «панкующими» слушателями выступят классические для поддерживаемой «Нашим радио» русской рок-музыки группы, такие как популярные панки «План Ломоносова» и FPG, один из лидеров расколотой «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, «Монгол Шуудан», чья история восходит к андеграунду поздней перестройки, один из соавторов песни «Русы валят рептилоидов» «Ермак!» и т. д. Оба фестивальных дня закроет устроитель мероприятия Константин Кинчев со своей «Алисой».

Кроме того, второй день начнется с выступления проводника панк-сказок КняZz, продолжится нуарным шансоном от «Аффинажа» и ностальгическим ню-металом Jane Air, а также «Пилотом» и новосибирскими балладами «Калинова моста».

В ходе фестиваля зрители также смогут попасть на выставку фоторабот официального фотографа «Алисы» Дмитрия Локтева. Там будет экспонироваться более 50 фото, сделанных им за последние 15 лет.

Подробное расписание фестиваля по ссылке.

Кирилл Самунин

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