В «Севкабель Порту» пройдет двухдневный «тяжелый» KKinchevFest

Рок-фестиваль KKinchevFest будет проходить в «Севкабель Порту» два дня — 6 и 7 сентября. На нем выступят группы «План Ломоносова», Вадим Самойлов и «Алиса». 16+

В этом году перед «панкующими» слушателями выступят классические для поддерживаемой «Нашим радио» русской рок-музыки группы, такие как популярные панки «План Ломоносова» и FPG, один из лидеров расколотой «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, «Монгол Шуудан», чья история восходит к андеграунду поздней перестройки, один из соавторов песни «Русы валят рептилоидов» «Ермак!» и т. д. Оба фестивальных дня закроет устроитель мероприятия Константин Кинчев со своей «Алисой».