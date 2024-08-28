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Афиша Plus В Юсуповском саду пройдет музыкальный фестиваль «Стороны света». Вход свободный

В Юсуповском саду пройдет музыкальный фестиваль «Стороны света». Вход свободный

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7 сентября состоится мультикультурный фестиваль «Стороны света», который откроет слушателям музыкальное разнообразие фолк-коллективов, проживающих на территории России. Вход свободный. 0+

В музыкальной программе будет представлено множество групп, каждая из которых развивает свою традицию этнической музыки или танца. Zventa Sventana, состоящая из экс-участников «Гостей из будущего» и сплетающая народные песни с инди-попом; фолк-классика Отава Ё; петербургская группа Settlers, построенная, по выражению ее участников, «на настоящем русском фольклоре»; бурят-монгольский рэп от LUTAAR; эвенкийская музыка от AINA, признанной независимыми критиками лучшим фолк-коллективом 2023 года, — лишь часть того, что прозвучит на сцене фестиваля.

Этнический колорит также воплотится в гастрономических лавках, этномаркете, где можно будет приобрести традиционные предметы быта и аксессуары, мастер-классах и лекториях, посвящённых взаимопроникновению культур.

Начало в 14:00.

Вход бесплатный по регистрации.

Кирилл Самунин

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