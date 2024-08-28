В Юсуповском саду пройдет музыкальный фестиваль «Стороны света». Вход свободный

В музыкальной программе будет представлено множество групп, каждая из которых развивает свою традицию этнической музыки или танца. Zventa Sventana, состоящая из экс-участников «Гостей из будущего» и сплетающая народные песни с инди-попом; фолк-классика Отава Ё; петербургская группа Settlers, построенная, по выражению ее участников, «на настоящем русском фольклоре»; бурят-монгольский рэп от LUTAAR; эвенкийская музыка от AINA, признанной независимыми критиками лучшим фолк-коллективом 2023 года, — лишь часть того, что прозвучит на сцене фестиваля.

