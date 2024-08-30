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    Выставки

    В Музее Академии художеств открывается выставка дипломных работ выпускников

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    В парадных залах Музея Академии пройдет традиционная выставка дипломных работ молодых живописцев, графиков, скульпторов и архитекторов. Вы сможете проследить тенденции академического искусства, увидите станковую живопись, работы реставраторов, монументалистов, молодых мастеров церковно-исторического искусства. На экспозиции также будут проекты жилой застройки, макеты книг и многое другое.

    Дипломные работы выпускников творческих факультетов Академии — это «заявка на вступление в мир искусства», вещи, выполненные в рамках учебной программы и одновременно первый самостоятельный творческий опыт. Живописцы, графики, скульпторы и архитекторы учатся в Академии шесть лет, однако художественное образование, как правило, включает еще художественную школу и училище. Дипломная работа — итог этого длительного развития и профессионального взросления.

    Сегодня темы дипломных работ охватывают исторические и современные сюжеты. Академические дипломы также традиционно показывают уровень владения разными техниками и материалами: кроме привычной масляной живописи вы увидите линогравюры, офорты, темперную живопись, рисунок пером и пастелью и многое другое.

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    Выпускники Академии художеств считаются самыми техничными именно в части владения ремеслом — традиционными техниками искусства. Всем ценителям отточенного рисунка и профессиональной живописи, а также качественно исполненной графики, выставку можно смело рекомендовать.

    Выставка дипломных работ выпускников Академии художеств пройдет в парадных залах Музея Академии с 30 августа (открытие в 16:00) по 6 октября 2024 года. 0+

    © Фонтанка.Ру

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