В Музее Академии художеств открывается выставка дипломных работ выпускников

В парадных залах Музея Академии пройдет традиционная выставка дипломных работ молодых живописцев, графиков, скульпторов и архитекторов. Вы сможете проследить тенденции академического искусства, увидите станковую живопись, работы реставраторов, монументалистов, молодых мастеров церковно-исторического искусства. На экспозиции также будут проекты жилой застройки, макеты книг и многое другое.



Дипломные работы выпускников творческих факультетов Академии — это «заявка на вступление в мир искусства», вещи, выполненные в рамках учебной программы и одновременно первый самостоятельный творческий опыт. Живописцы, графики, скульпторы и архитекторы учатся в Академии шесть лет, однако художественное образование, как правило, включает еще художественную школу и училище. Дипломная работа — итог этого длительного развития и профессионального взросления.

