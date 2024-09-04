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Афиша Plus В «Таком театре» сыграют Пелевина

В «Таком театре» сыграют Пелевина

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6 и 7 сентября «Такой театр» на площадке «Скороход» выпускает спектакль «Хрустальный мир» (режиссер Фамил Джавадов). Эта постановка стала победителем лаборатории «RE:Генерация», которая прошла в прошлом сезоне. «Хрустальный мир» — рассказ Виктора Пелевина, в котором перемешиваются сюрреализм и игра в историю.

События рассказа разворачиваются в Петрограде во время революции, но на самом деле больше напоминают ночное наваждение, морок. Размышления о призрачной природе реальности продолжает видеоарт, созданный художником Егором Пшеничным, где выдуманное пространство сочетается с абстракциями.

В ночь на 24 октября 1917 года двое юнкеров патрулируют Шпалерную улицу. Они должны следить за тем, чтобы никто из гражданских не приближался к Смольному, но их внимание отвлекают собственные фантазии и разговоры, что в итоге приводит к роковым последствиям, крушению старого мира. Цитатой Блока: «И дальше мы идем. И видим в щели зданий старинную игру вечерних содроганий», Пелевин подводит нас к мысли, что история циклична, суть человека остается неизменной, и мы вынуждены повторять урок, пока не усвоим его.

Действие происходит в 1917 году, но сценическое пространство имеет и современные черты. Персонажи словно заключены в медиакоробку, матрицу, которая периодически дает сбой. Вслед за Пелевиным режиссер создает мир, объединяя в нем элементы прошлого и настоящего.

Фамил Джавадов, режиссер: «Для меня это история о встрече человека со злом, и как он проявляется в этой ситуации. К сожалению, внимание наших героев сфокусировано на мимолетном удовольствии, поэтому в самый ответственный момент они это зло упускают и пропускают».

18+

Арина Хек

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