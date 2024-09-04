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Происшествия Кровавый «Сапсан» приехал из Петербурга в столицу

Кровавый «Сапсан» приехал из Петербурга в столицу

9 987
10 комментариев

Скоростной поезд «Сапсан», выполнявший утренний рейс из Петербурга в Москву, сбил человека, об этом 4 сентября стало известно «Фонтанке».

«Долго сигналил, потом резко остановился. На окнах появились брызги. Сотрудники немного побегали,и мы поехали дальше. Когда вышли в Москве — вагон снаружи был в крови, стоял сильный запах крови», — рассказала читательница «Фонтанки».

Поезд выехал из Петербурга в 5:30, инцидент произошел за час до конца поездки. По предварительным данным, была травмирована женщина на 532 км от станции Завидово в Тверской области. От полученных травм она скончалась.

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Комментарии
11
276434132
4 сентября 2024, 13:07
Размазал как комара по лобовухе
-4*
4 сентября 2024, 12:53
Сильный запах крови - это как?
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