Кровавый «Сапсан» приехал из Петербурга в столицу

Скоростной поезд «Сапсан», выполнявший утренний рейс из Петербурга в Москву, сбил человека, об этом 4 сентября стало известно «Фонтанке».

«Долго сигналил, потом резко остановился. На окнах появились брызги. Сотрудники немного побегали,и мы поехали дальше. Когда вышли в Москве — вагон снаружи был в крови, стоял сильный запах крови», — рассказала читательница «Фонтанки».



Источник: читательница «Фонтанки» Дарья

Поезд выехал из Петербурга в 5:30, инцидент произошел за час до конца поездки. По предварительным данным, была травмирована женщина на 532 км от станции Завидово в Тверской области. От полученных травм она скончалась.