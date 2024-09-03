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Общество Экс-директора УК «Евротракт» осудили за хищение 75 млн. Деньги не дошли до Водоканала и ГУП ТЭК

Экс-директора УК «Евротракт» осудили за хищение 75 млн. Деньги не дошли до Водоканала и ГУП ТЭК

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Невский районный суд признал виновным бывшего директора УК «Евротракт» Илью Лободу в мошенничестве, сообщает 3 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Лободе вменяли хищение 75 млн рублей, которые жители заплатили за отопление и воду.


Суд решил, что Лобода, используя свое служебное положение, не перечислял деньги Водоканалу, ГУП ТЭК и ПСК, а присваивал их себе. Действовал он по сговору с соучастником, чье уголовное дело расследуется отдельно. Преступление совершалось с 2017-го по 2018 год.

В результате ущерб ГУП ТЭК составил 58,1 млн, Водоканала — 13,4 млн, а ПСК — 3,3 млн.

Илья Лобода не признал вину. Он заявил, что, будучи директором УК «Евротракт», хотел восстановить компанию, которая была убыточной и имела большие долги. Часть денег от потребителей он пытался вложить в бизнес, но у него ничего не вышло. Как результат, возникли убытки.

«Считал, что он причинил ущерб не ресурсоснабжающим организациям, а ООО «УК «Евротракт», а также настаивал, что это была исключительно его идея и в сговор он не вступал», — отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд приговорил Илью Лободу к пяти годам колонии общего режима. Также с него взыскали материальный ущерб в размере 58,1 млн в пользу ГУП ТЭК и 13,4 млн в пользу Водоканала.

Напомним, УК «Евротракт» входила в холдинг ПАО ГИТ. Бенефициар холдинга Грант Агасьян по этому делу был заочно арестован в начале 2023 года. Его объявили в международный розыск. «Фонтанка» подробно рассказывала эту историю.

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Евротракт Илья Лобода Суд Приговор
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