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    Глава Минюста назвал причиной бунтов в тюрьмах бандитизм и экстремизм

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    Тюремные бунты в нынешнее время связаны не с условиями содержания, а с проявлениями бандитизма и экстремизма. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии министерства 3 сентября.

    Современная ситуация в корне отличается от тюремных бунтов, имевших место в 90-х годах, считает глава ведомства. «Сейчас массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на их смену пришли другие формы протестов и провокаций. Нынешние случаи связаны не с требованием улучшить условия, а с откровенным бандитизмом и проявлениями экстремизма», — цитирует Чуйченко ТАСС.

    По его словам, раньше в протестах против внутреннего распорядка могли участвовать одновременно тысячи осужденных, а теперь бунты устраивают отдельные лица и большинство заключенных их не поддерживают. Некоторые даже противостоят бунтовщикам ценой собственной жизни, подчеркнул Чуйченко.

    В качестве меры для предотвращения тюремных бунтов глава Минюста предложил внести изменения в нормативно-правовую базу, чтобы исключить концентрацию в одном учреждении «осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности экстремистской идеологии». По его мнению, службе исполнения наказаний также нужно кардинально усиливать режимную составляющую и искоренять коррупцию в системе.

    «Здесь мы сталкиваемся вновь с вопросами финансирования и увеличения денежного довольствия сотрудников ФСИН», — заключил он.

    Этим летом тюремные бунты произошли в Ростовской и Волгоградской областях. В июне в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. А в августе в исправительной колонии строгого режима № 19 в Суровикино заключенные взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения, после чего потребовали вертолет и два миллиона долларов.

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