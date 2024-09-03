Глава Минюста назвал причиной бунтов в тюрьмах бандитизм и экстремизм

Тюремные бунты в нынешнее время связаны не с условиями содержания, а с проявлениями бандитизма и экстремизма. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии министерства 3 сентября.
Современная ситуация в корне отличается от тюремных бунтов, имевших место в 90-х годах, считает глава ведомства. «Сейчас массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на их смену пришли другие формы протестов и провокаций. Нынешние случаи связаны не с требованием улучшить условия, а с откровенным бандитизмом и проявлениями экстремизма», — цитирует Чуйченко ТАСС.
По его словам, раньше в протестах против внутреннего распорядка могли участвовать одновременно тысячи осужденных, а теперь бунты устраивают отдельные лица и большинство заключенных их не поддерживают. Некоторые даже противостоят бунтовщикам ценой собственной жизни, подчеркнул Чуйченко.
В качестве меры для предотвращения тюремных бунтов глава Минюста предложил внести изменения в нормативно-правовую базу, чтобы исключить концентрацию в одном учреждении «осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности экстремистской идеологии». По его мнению, службе исполнения наказаний также нужно кардинально усиливать режимную составляющую и искоренять коррупцию в системе.
«Здесь мы сталкиваемся вновь с вопросами финансирования и увеличения денежного довольствия сотрудников ФСИН», — заключил он.
Этим летом тюремные бунты произошли в Ростовской и Волгоградской областях. В июне в Ростове-на-Дону заключенные