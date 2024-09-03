Глава Минюста назвал причиной бунтов в тюрьмах бандитизм и экстремизм

Тюремные бунты в нынешнее время связаны не с условиями содержания, а с проявлениями бандитизма и экстремизма. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии министерства 3 сентября.



Современная ситуация в корне отличается от тюремных бунтов, имевших место в 90-х годах, считает глава ведомства. «Сейчас массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на их смену пришли другие формы протестов и провокаций. Нынешние случаи связаны не с требованием улучшить условия, а с откровенным бандитизмом и проявлениями экстремизма», — цитирует Чуйченко ТАСС.