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    Подозреваемому в захвате заложников в ростовском СИЗО дали 20 лет колонии. Его признали виновным в участии в запрещенной организации

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    Южный окружной военный суд вынес приговор одному из подозреваемых в захвате заложников в ростовском СИЗО — Малику Гандалоеву. Его признали виновным в совершенных ранее преступлениях и дали 20 лет колонии, сообщают 23 июля журналисты ТАСС из зала суда.


    Малика Гандалоева осудили за участие в террористической организации ИГИЛ* (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и изготовлении и хранении взрывчатки (ч. 2 ст. 223 УК РФ). Решение по делу о захвате заложников и побеге пока не озвучивалось.

    Напомним, что Малика Гандалоева задержали в Ростове-на-Дону 11 июля. Во время избрания меры пресечения он признал свою вину в деле об участии в запрещенной в РФ террористической организации и изготовлении и хранении взрывчатки.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что еще один фигурант дела о захвате заложников Даниил Камнев вышел из комы, был арестован и начал давать показания.

    В Ростове-на-Дону 16 июня заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое злоумышленников рано утром выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Мужчины оказались за решеткой после задержания в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР. К захвату заложников террористы готовились несколько месяцев.


    * Запрещенная в России террористическая организация.

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    Ростовское сизоЗаложникиМалик ГандалоевСудПриговор
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    28020699823 Июл 2024 в 18:22
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