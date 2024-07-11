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    Выживший участник захвата ростовского СИЗО начал давать показания

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    1 комментарий

    Даниил Камнев, который был ранен в голову во время ликвидации захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону боевиков, приходит в себя и начинает давать показания. Об этом 11 июля сообщает RT.

    По данным канала, он рассказывает о причастных к побегу. Никакой конкретики RT не приводит.

    В телеграм-каналах о показаниях Камнева сообщалось накануне. По неподтвержденной официально информации, ножи и заточки арестанты получили от сотрудников СИЗО за 5 тысяч рублей. Камнев указал на конкретного сотрудника.

    СИЗО в Ростове был атакован чуть меньше месяца назад. Боевики захватили заложников из числа сотрудников ФСИН и удерживали их, выдвигая условия обмена их на возможность беспрепятственно покинуть изолятор. Вскоре они были ликвидированы, но через некоторое время выяснилось, что один из них выжил. Камнев был в коме, но к 4 июля начал приходить в сознание и был арестован в больничной палате. Ему вменяют захват заложников, бегство и применение насилия.

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    Комментарии 1

    495369411 Июл 2024 в 12:41
    Про УФСИНовца, который за 5к затащил ножи - реальный бред. Понятно, что они не колбасу резать. Завтра могут обернуться против него или коллег.
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