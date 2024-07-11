Выживший участник захвата ростовского СИЗО начал давать показания

Даниил Камнев, который был ранен в голову во время ликвидации захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону боевиков, приходит в себя и начинает давать показания. Об этом 11 июля сообщает RT.

По данным канала, он рассказывает о причастных к побегу. Никакой конкретики RT не приводит.

В телеграм-каналах о показаниях Камнева сообщалось накануне. По неподтвержденной официально информации, ножи и заточки арестанты получили от сотрудников СИЗО за 5 тысяч рублей. Камнев указал на конкретного сотрудника.

СИЗО в Ростове был атакован чуть меньше месяца назад. Боевики захватили заложников из числа сотрудников ФСИН и удерживали их, выдвигая условия обмена их на возможность беспрепятственно покинуть изолятор. Вскоре они были ликвидированы, но через некоторое время выяснилось, что один из них выжил. Камнев был в коме, но к 4 июля начал приходить в сознание и был арестован в больничной палате. Ему вменяют захват заложников, бегство и применение насилия.