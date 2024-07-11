    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, вос

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.86eur95.32

    В Ростове-на-Дону арестовали второго фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО

    1204
    1 комментарий

    В Ростове-на-Дону задержали еще одного фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО. Суд арестовал мужчину до 15 августа. Об этом 11 июля ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

    В уголовном деле о захвате заложников в ростовском СИЗО появился второй подозреваемый — Малик Гандалоев. Его обвиняют по статье о побеге из-под стражи и подозревают в участии в захвате заложников в ростовском СИЗО. Суд вернул его за решетку.

    Помимо этого, как отмечает представитель суда, во время заседания в Южном окружном военном суде фигурант признал вину по первому уголовному делу — за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, а также за изготовление и хранение взрывчатки.

    Как сообщалось ранее, единственный выживший захватчик СИЗО Даниил Камнев вышел из комы, был арестован и начал давать показания.

    16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое злоумышленников рано утром выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. По данным РИА Новости, заключенные были вооружены пожарными топорами, резиновыми дубинками, а также заточками. К захвату заложников террористы готовились несколько месяцев.

    Захватчики были ликвидированы, но через некоторое время выяснилось, что один из них выжил.

    Изначально мужчины оказались за решеткой после задержания в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР.

    * Запрещенная в России террористическая организация.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Абрикосов11 Июл 2024 в 16:30
    я вообще ничего не понял...
    сначала говорили что все уничтожены!
    потом прошла инф что один живой но в коме.
    потом, он из комы вышкл и арестован...
    а этот Малик от куда образовался вообще?
    чудны дела твои Фонтанка...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close