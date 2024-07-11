В Ростове-на-Дону арестовали второго фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО

В Ростове-на-Дону задержали еще одного фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО. Суд арестовал мужчину до 15 августа. Об этом 11 июля ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
В уголовном деле о захвате заложников в ростовском СИЗО появился второй подозреваемый — Малик Гандалоев. Его обвиняют по статье о побеге из-под стражи и подозревают в участии в захвате заложников в ростовском СИЗО. Суд вернул его за решетку.
Помимо этого, как отмечает представитель суда, во время заседания в Южном окружном военном суде фигурант признал вину по первому уголовному делу — за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, а также за изготовление и хранение взрывчатки.
Как сообщалось ранее, единственный выживший захватчик СИЗО Даниил Камнев вышел из комы, был арестован и начал давать показания.
16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое злоумышленников рано утром выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. По данным РИА Новости, заключенные были вооружены пожарными топорами, резиновыми дубинками, а также заточками. К захвату заложников террористы готовились несколько месяцев.
Захватчики были ликвидированы, но через некоторое время выяснилось, что один из них выжил.
Изначально мужчины оказались за решеткой после задержания в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР.
* Запрещенная в России террористическая организация.