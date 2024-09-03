Торговля, газопровод, студенты. О чем Путин говорил с президентом Монголии — главное

3 сентября Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Встреча состоялась в Улан-Баторе — столице азиатской страны. Рассказываем, что обсуждали лидеры обеих стран.

О близком сотрудничестве стран

Президент РФ заявил, что отношения России и Монголии, несмотря на сложности, развиваются по всем направлениям. По его словам, сотрудничество с Монголией входит в число приоритетов для российской внешней политики в Азии.

«Кроме экономики и политической сферы, где мы тоже сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарному направлению, в частности в сфере образования», — отметил Владимир Путин.

О торгово-экономических связях

Владимир Путин рассказал, что торгово-экономические связи между странами развиваются успешно.

«За январь — июль этого года товарооборот вырос на 21%», — сказал российский президент.

Он также добавил, что торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией упростит поставку товаров из этой страны на российский рынок.

О монгольских студентах и русском языке

Президент РФ подчеркнул, что в России учатся более 2 тысяч студентов из Монголии, а в азиатской стране уже 25 лет работает филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

«Интерес монгольской молодежи к получению российского образования весьма высок. И поэтому ежегодно Россия выделяет Монголии одну из самых крупных стипендиальных квот — более 600 мест. Конечно, для нас важно, что в Монголии любят и изучают русский язык», — отметил российский президент.

О перспективах сотрудничества в газовой сфере

Владимир Путин рассказал, что подошла к концу разработка проектной документации газопровода «Союз Восток», который соединит Россию, Монголию и Китай.

«В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта», — уточнил Путин.

По словам президента, сейчас проект оценивают с точки зрения влияния на окружающую среду. В будущем газопровод сможет обеспечить топливом и Монголию.

О модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

Владимир Путин сообщил, что российская компания «Интер РАО» готова помочь в установке нового оборудования на ТЭЦ-3 в Улан-Баторе и в три раза увеличить мощность станции.

«Это позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом», — добавил президент.

Он отметил, что Россия продолжит поставлять монгольским потребителям электроэнергию.

О культуре и спорте

Владимир Путин заявил, что страны регулярно сотрудничают в сфере культуры: проводятся дни российско-монгольской дружбы, организуются совместные научные исследования и так далее. Спортсмены из Монголии активно участвуют в соревнованиях, которые проводит Россия.

«Ждем монгольскую делегацию на международном форуме «Россия — спортивная держава», который состоится в октябре в городе Уфе», — сказал президент.

Напомним, Владимир Путин прилетел в Монголию вечером 2 сентября. У трапа его ожидал почетный караул.