Путин: газопровод из РФ в Китай обеспечит топливом и Монголию

Проект газопровода из РФ в КНР, который будет проходить через Монголию, сейчас находится на стадии госэкспертизы. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил Владимир Путин во время своего двухдневного визита в Монголию, сообщает пресс-служба Кремля.



Длина газопровода составит почти тысячу километров. Помимо этого, изучается перспектива использования части российского газа для нужд потребителей в Монголии. «Газпром», в свою очередь, готов предоставить всю необходимую помощь в практических аспектах газификации страны, сообщил президент.

Москва заинтересована в трехстороннем формате встреч глав РФ, КНР и Монголии, для чего стороны согласовывали межправительственный документ о поставках в Монголию топлива и ГСМ по льготным ценам. Кроме того, рассматривалась возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития экономики и инфраструктуры Монголии.